Los alcaldes de Utrera y El Coronil ven "ganada la batalla" del hospital y desconvocan la protesta del viernes

UTRERA (SEVILLA), 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tras indicar la viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, a los alcaldes de Utrera, El Palmar de Troya, El Coronil y Los Molares que los usuarios podrán "elegir de forma individual ser vistos en el hospital de Utrera, en Valme o en el Virgen del Rocío" pese al cambio de adscripción hospitalaria de sus localides, los alcaldes de Utrera y El Coronil han considerado que han "ganado la batalla" relativa a dicho cambio de adscripción.

Tal extremo ha acontecido en el marco de una visita al hospital de Utrera con motivo de la incorporación del mismo al Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, fruto de la adscripción de las agencias públicas sanitarias al SAS, llevada a efecto desde el pasado 1 de enero.

Dicha nueva adscripción ya incluía el compromiso de que los vecinos de estas localidades que estuviesen siendo tratados en el hospital Virgen del Rocío pudiesen seguir siendo asistidos en el mismo, asegurando ahora la viceconsejera, tras las protestas por el cambio de adscripción, que los pacientes podrán "elegir de forma individual ser vistos en el Hospital de Utrera, en Valme o en el Virgen del Rocío".

Ante ello, el alcalde de Utrera, el socialista José María Villalobos, ha defendido que la ciudadanía, tras las manifestaciones celebradas en su municipio y El Coronil, ha "ganado la batalla", pues "los vecinos de Utrera, El Coronil, El Palmar de Troya y Los Molares podrán elegir sin ningún tipo de trámite administrativo el hospital en el que quieren ser atendidos", insistiendo en el matiz de "sin ningún tipo de trámite administrativo, porque es muy importante".

Es decir, aquellos vecinos que quieren seguir siendo atendidos en el Virgen del Rocío "podrán seguir siendo atendidos en dicho hospital sin ningún tipo de papel ni de trámite". "Ese es el gran logro que hemos conseguido entre todos y que sin el apoyo contundente de la mayoría de los ciudadanos no hubiésemos conseguido".

Así las cosas, los alcaldes que habían convocado una manifestación para el próximo viernes 28 de enero han decidido desconvocarla. Sin embargo, Villalobos ha declarado que van a estar "muy encima, pendientes de si se cumplen o no los acuerdos". De esta manera, pide a los usuarios "que si quieren recibir la atención hospitalaria en el Virgen del Rocío y les ponen algún problema, que lo comuniquen inmediatamente: tanto a la Consejería de Salud como al Ayuntamiento de Utrera a través del Servicio de Atención al Ciudadano".

El alcalde de El Coronil, el también socialista José López Ocaña, ha valorado de su lado "la rectificación de la Junta de Andalucía", como "una victoria del pueblo, que se ha levantado para defender sus derechos".

El alcalde del Coronil considera que "la unión de todos ha hecho rectificar a la Junta de Andalucía, puesto que el cambio no tenía el menor sentido y así se lo hemos demostrado. No era cabezonería de los alcaldes, era una necesidad de los usuarios, que querían mantener las consultas en Virgen del Rocío por accesibilidad y transporte. No hay ni habrá nada en contra del Hospital de Valme. De hecho, quien quiera tendrá la posibilidad de ser derivado allí, con lo que se cumple también la libre elección de atención médica".

La "marcha atrás" de la Consejería de Salud y Familias, según el primer edil, supone la paralización de las movilizaciones impulsadas por los alcaldes de la zona, como ha corroborado.