Alerta por virus del Nilo en Peñaflor (Sevilla) tras confirmarse un nuevo caso, el 68 en Andalucía

Archivo - Imagen de archivo de un mosquito portador del virus del Nilo Occidental (VNO). - ANECPLA - Archivo

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta ha confirmado un nuevo caso humano de fiebre del Nilo occidental (FNO) en el municipio sevillano de Peñaflor, con lo que ya son 60 los diagnosticados esta temporada en la provincia de Sevilla, 68 en toda la comunidad andaluza.

Según ha detallado el Gobierno andaluz en una nota, se trata de un caso de meningoencefalitis por virus del Nilo occidental (VNO) en un hombre residente en Peñaflor que permanece ingresado. En consecuencia, la Consejería ha decidido decretar hasta el 23 de octubre el periodo de declaración como área en alerta este municipio sevillano.

Esta situación de área en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) supone intensificar las tres vigilancias --entomológica, animal y humana-- en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, han señalado la Administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta.

Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

De este modo, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias pide tanto a las administraciones competentes como a la ciudadanía adoptar medidas de protección y prevención, pensando especialmente en las personas vulnerables, centradas fundamentalmente en evitar la picadura del mosquito.

Este recordatorio adquiere especial importancia en aquellos municipios en los que se ha detectado una elevada presencia del mosquito vector o se han confirmado casos humanos durante las últimas semanas.

Así, la Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud incide en la necesidad de usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar los olores intensos, puesto que atraen a los mosquitos.

Asimismo, anima a reforzar las medidas domésticas, como instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos o repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos.

Otra medida fundamental es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos.

En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.