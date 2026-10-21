Andalucía anticipa 775 millones de ayudas de la PAC de las que se benefician más de 187.600 agricultores y ganaderos

1127379.1.260.149.20261021140613 El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno del 21 de octubre de 2026. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del inicio del abono de subvenciones europeas por valor de cerca de 775 millones de euros que se corresponden con el anticipo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la campaña 2026. En total, estos pagos, que tramita la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, se reparten entre más de 187.600 agricultores y ganaderos de las ocho provincias andaluzas; y casi el 37% de estos beneficiarios son mujeres (69.310).

Por provincias, el adelanto de las ayudas de la PAC 2026 supera los 14 millones de euros para 4.375 beneficiarios en Almería; alcanza los 57 millones de euros para 6.213 productores en Cádiz; y roza los 177,2 millones de euros para 34.746 agricultores y ganaderos en Córdoba. En el caso de Granada, se superan los 81,8 millones de euros para 26.822 beneficiarios; en Huelva se rozan los 28 millones de euros para 5.277 productores; y en Jaén se reparten más de 205,8 millones entre 71.302 agricultores y ganaderos, según el detalle realizado por la Junta en una nota.

Por su parte, el adelanto de las ayudas de la PAC se acerca a los 47,8 millones de euros para 14.813 beneficiarios en Málaga; y supera los 163 millones de euros para 24.075 productores en Sevilla. La normativa comunitaria contempla la posibilidad de abonar a partir del 16 de octubre un adelanto del 50% de las ayudas concedidas a los productores; sin embargo, este porcentaje puede aumentar si se cumplen las condiciones establecidas por Bruselas.

La "complicada situación" que viene atravesando el campo en los últimos años ha motivado que el anticipo se haya incrementado hasta el 70% en anualidades anteriores y que en 2026 se vaya a superar esta cantidad en un 5%. De esta forma, la Junta de Andalucía trabaja para abonar en las próximas semanas el 75% del total de ayudas que tienen aprobadas los agricultores y ganaderos andaluces en el marco de la PAC 2026. Las dificultades financieras derivadas del incremento de los costes de producción por la crisis de Oriente Medio, especialmente llamativo en el caso de los fertilizantes, es un ejemplo de los desafíos que enfrenta actualmente el sector agrario europeo.

Ante la compleja situación del campo, el adelanto de las ayudas de la PAC permite reforzar la liquidez de los productores en un momento clave del ciclo agrario, contribuyendo así a que puedan atender los gastos de explotación y garantizar el mantenimiento del empleo y la actividad económica en las zonas rurales. Este refuerzo de la estabilidad financiera de las explotaciones agrícolas y ganaderas incide además en la mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las empresas que conforman el sector agrario de Andalucía.

Entre las subvenciones incluidas en el anticipo de la PAC 2026 se encuentran pagos directos, como la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores (seis millones de euros) o la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (451,5 millones de euros) y la ayuda redistributiva complementaria para este mismo fin (90,5 millones). Además, también se incluyen en el total del adelanto subvenciones vinculadas a regímenes en favor del clima, el medio ambiente y el bienestar animal; más conocidos como ecorregímenes. Éste es el caso de las ayudas por la práctica de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos (107,8 millones de euros) y por apostar por la rotación de cultivos con especies mejorantes (24 millones de euros).

Por otro lado, también se abonan a partir del 16 de octubre pagos directos asociados a agricultores, entre los que destacan las ayudas al olivar con dificultades específicas (casi diez millones de euros) y a los productores de frutos secos en áreas con riesgo de desertificación (3,6 millones de euros). En el caso de los pagos directos asociados a la ganadería, tienen un gran peso económico las ayudas para ganaderos de extensivo de ovino y caprino de carne (15,7 millones de euros) y de vacuno de carne (11,3 millones de euros).