Andalucía cierra toda actividad no esencial desde las 18 horas y adelanta el toque de queda a las 22 horas

Las medidas entrarán en vigor a las 00.00 horas del martes 10 y el cierre de la actividad no esencial será completo en Granada

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía decretará desde las 00.00 horas del martes 10 de noviembre y hasta el día 23 del mismo mes el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18 horas, ampliará el toque de queda desde las 22.00 hasta las 07.00 horas y confinará a todos los municipios de la comunidad, de los que sólo se podrá entrar y salir de forma justificada.

Así lo ha anunciado Moreno en una comparecencia informativa tras presidir en el Palacio de San Telmo la reunión del Comité Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto para analizar la evolución de la pandemia en una jornada en la que se han registrado 3.755 casos positivos y 20 muertes y la cifra de hospitalizados ha bajado por segundo día consecutivo hasta los 3.151 mientras que los ingresos en UCI han subido hasta los 455.

Tras comunicar que se prorrogan un día más las medidas vigentes hasta ahora y las nuevas no entrarán en vigor hasta el martes 10 con su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), Moreno ha informado además de la decisión de mantener hasta el 23 de noviembre el cierre perimetral de la comunidad y continuar con los colegios e institutos abiertos en toda Andalucía, mientras que en la universidad se decide impartir las clases de forma telemática y on line salvo en las prácticas y la experimentación.

El cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18 horas será más exigente en la provincia de Granada, donde la grave incidencia de la pandemia con una "situación especialmente delicada" obliga al cierre completo de toda actividad no esencial y Moreno ha recomendado a los ciudadanos "sólo salir para lo estrictamente necesario".

ACTIVIDADES ESENCIALES QUE SIGUEN PERMITIDAS

Moreno ha detallado las actividades esenciales que seguirán permitidas son los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas y productos y bienes de primera necesidad; los centros sanitarios; los servicios sociales y sociosanitarios; y los centros o clínicas veterinarias, ópticas y de productos ortopédicos e higiénicos.

Igualmente el BOJA incluirá entre los servicios esenciales librerías y papelerías, venta de combustible, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), servicios de entrega a domicilio, velatorios, autoescuelas, peluquerías, centros deportivos para actividad física al aire libre y comedores sociales y demás establecimientos para reparto y entrega de alimentos.

Moreno también ha precisado que toda Andalucía se encuentra en el nivel máximo de alerta por la incidencia de la pandemia excepto 109 municipios de los distritos sanitarios Córdoba norte; Poniente, Levante y Alto Almanzora en Almería; Campo de Gibraltar; y Guadalhorce y Málaga, que continúan en nivel 3 con medidas preventivas y niveles de aforo diferentes del resto de la comunidad.

MAPA INTERACTIVO CON MEDIDAS VIGENTES EN CADA MUNICIPIO

Para facilitar una información más precisa a la ciudadanía, el presidente de la Junta ha anunciado la puesta en marcha de un mapa interactivo denominado 'mapaCOVID.es' en el que se podrá consultar desde cualquier dispositivo móvil las medidas vigentes en cada municipio.

Moreno ha explicado que estas nuevas medidas, adoptadas aunque las vigentes parecen empezar a ofrecer "signos de contención" pero "claramente insuficientes", se revisarán cada dos semanas "salvo que la situación requiera hacerlo antes" y ha apelado a la responsabilidad y prudencia de toda la población para "cumplir las normas" y no incurrir en "riesgos innecesarios", con un mensaje expreso a los jóvenes y un llamamiento a la vacunación contra la gripe, "que aún no ha dado la cara pero la dará" y cuya confluencia del Covid "tendrá efectos".

"NO EXISTE OTRA ALTERNATIVA"

Tras recordar que la Junta "no tiene competencia para decretar el confinamiento domiciliario", que sólo contemplaría como "última posibilidad para evitar un colapso sanitario que ahora mismo no se da en Andalucía", Moreno ha pedido que "nadie piense" que estas medidas "duras y difíciles" se adoptan "a la ligera" y ha admitido que nunca pueden ser "del gusto de todos", aunque ha querido dejar claro que "no existe otra alternativa" para "salvar vidas y evitar el colapso sanitario".

Para garantizar el cumplimiento de estas medidas, el jefe del Ejecutivo andaluz ha defendido la necesidad de que "se den las instrucciones precisas y se movilicen los efectivos necesarios" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado porque "es vital disuadir concentraciones de personas, especialmente en las denominadas 'zonas de botellón', siendo inflexibles con los imprudentes".

Para ello, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha contactado con la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, para pedir la "máxima coordinación e implantación" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en la comunidad porque "de nada sirve" adoptar nuevas restricciones "si no se pueden controlar situaciones de irresponsabilidad". Moreno ha señalado que "mucha gente nos dice que vio más policía en la primera ola" y durante el primer estado de alarma, por lo que espera que el Gobierno exista "máximo compromiso" del Gobierno en la "lucha sin cuartel contra el Covid-19".

Preguntado por si confía en que estas medidas permitan recuperar la movilidad en Navidad, el presidente andaluz ha reconocido que "queda mucho y no sabemos qué puede pasar", aunque no ha ocultado que el objetivo es intentar "llegar en la mejor condición posible" en torno a la 15 de diciembre para poder restablecer la movilidad entre provincial y ampliar los aforos. En cualquier caso, ha insistido en que no dependerá de las decisiones que adopte la Junta, sino de la "responsabilidad colectiva del conjunto de la sociedad".

Moreno también ha recordado que se mantiene vigente el límite máximo de seis personas para las reuniones en el ámbito público y privado, excepto aquellos grupos que sean convivientes, porque la prioridad es "reducir a la mínima expresión las grandes concentraciones de personas", y ha subrayado que la educación será recogida como "actividad esencial" y los colegios e institutos seguirán abiertos en toda Andalucía porque "el nivel de incidencia está siendo mínimo", aunque ha querido dejar claro que "si hubiera algún tipo de modificación que agravara la cifra, tomaríamos alguna decisión al respecto".

Sobre la situación en que queda la celebración de las oposiciones convocadas por la Junta, el presidente andaluz ha indicado que "todavía no se ha tomado una decisión al respecto" y se está estudiando la posibilidad de buscar "espacios muy amplios que pudieran permitir hacerlas a la vez en tiempo y forma" para evitar retrasarlas, algo que quiere evitar haciendo "todo lo posible dentro de nuestras posibilidades técnicas".

MEDIDAS VIGENTES EN LA ACTUALIDAD

Desde el pasado 30 de octubre ya estaba en vigor en Andalucía el cierre perimetral de toda la comunidad, que impedía podrá entrar o salir de la comunidad si no es por causa justificada, y el confinamiento de más de 4,5 millones de habitantes de 449 municipios de las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.

En concreto, la Junta estableció el confinamiento de las provincias de Granada, Jaén y Sevilla, que se encuentran en el nivel 4 de alerta definido por el Gobierno lo que suponía que, dentro de estas provincias, también quedaba limitada la movilidad entre todos sus municipios, en los que sólo se podrá entrar o salir con un motivo justificado.

El mismo confinamiento perimetral se determinó para los 28 municipios englobados en el distrito sanitario de Córdoba-Sur, los 18 municipios del distrito La Vega de Málaga y los 25 municipios de las áreas sanitarias Jerez-Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

