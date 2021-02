Andalucía insiste en pedir a Sanidad más "herramientas" contra la pandemia y "unidad de acción" en la vacunación

SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha insistido este miércoles en pedir al Ministerio de Sanidad que dote a las comunidades autónomas de "las herramientas" necesarias para combatir la pandemia de Covid-19, así como que garantice la "unidad de acción" en la estrategia de vacunación en el conjunto de España.

Son algunas de las reclamaciones que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha trasladado este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que reúne al Gobierno y las comunidades autónomas, según ha expuesto el representante del Ejecutivo andaluz en una comparecencia en el Pleno del Parlamento.

Aguirre ha explicado que ha vuelto a pedir a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que el Gobierno modifique el decreto del estado de alarma para dar a las comunidades autónomas competencia para modificar el horario del toque de queda nocturno o para acordar confinamientos domiciliarios.

Además, ha pedido al Ministerio que "se cambie la estrategia de unidad de vacunación en el momento en que la vacuna de AstraZeneca pueda servir para personas de 65 a 55 años", y al respecto ha aludido al informe conocido este miércoles de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha recomendado dicha solución para las personas mayores de 65.

Asimismo, la Junta ha reclamado a Sanidad que, "o bien las comunidades autónomas gestionemos directamente los grupos de vacunación, o que se haga de una forma lo más coordinada posible por el Gobierno central". "Pedimos la máxima unidad de acción", ha resumido Aguirre.

Igualmente, Andalucía ha abogado por tener en cuenta, en las vacunaciones, no sólo la "variable de la edad", sino también la "variable clínica de aquellas personas con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, insuficiencia cardiaca, obesidad, diabetes, hipertensión, que pueden tener una peor evolución de morbimortalidad por contagio de Covid".

Junto a todo ello, la Junta ha pedido al Ministerio que "tenga en cuenta todas las profesiones sanitarias", porque el Gobierno andaluz "no ve lógico que no estén metidos los veterinarios en el mismo grupo del resto de profesionales sanitarios".

CEPA BRITÁNICA

Por otro lado, el consejero ha advertido de que los "estudios microbiológicos" que maneja la Junta apuntan a que la conocida como cepa británica del coronavirus "tiene ahora mismo una impregnación de cerca del 40% en la provincia de Cádiz y una cifra muy alta en las provincias de Málaga o Almería", y de una media del 20% en el resto de la comunidad.

Además, la Junta calcula que va a ser "la cepa predominante para finales de este mes y principios del que viene", según ha abundado el consejero, quien ha destacado que la incidencia acumulada de contagios ha descendido "de forma sostenida" en Andalucía en 178 puntos respecto al 1 de febrero, y el número de pacientes hospitalizados en 706 en ese mismo periodo de tiempo, aunque el de ingresados en unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ha aumentado en 15.

Sobre el estado del proceso de vacunación en Andalucía, el consejero ha remarcado que se está "a punto de alcanzar" la cifra de 250.000 personas ya con la primera dosis puesta, y que ya se ha vacunado al 82,9% de los profesionales sanitarios "en primera línea de Covid" y "casi en el 100%" de las residencias de mayores se han puesto ya las dos dosis de la vacuna de Pfizer.

No obstante, Aguirre ha advertido de que el proceso de vacunación va a ser "largo, durará meses", de forma que las medidas preventivas para evitar contagios, como el uso de las mascarillas o el mantenimiento de distancias de seguridad "estarán con nosotros muchísimo tiempo".

Ha indicado que "ojalá llegásemos al 70%" de la población vacunada en España "para primeros de junio como dice el Ministerio", pero ha apostillado que para eso harían falta muchas más dosis de las que se dispone ahora.

PLANES DE VACUNACIÓN

Aguirre ha desgranado los planes de vacunación de la Consejería para las tres próximas semanas, y al respecto ha detallado que, por una parte, ya se está citando para la vacunación a profesionales de hospitales y clínicas no vacunados en el grupo de los que están en primera línea ante el coronavirus, y los de clínicas dentales y profesionales que trabajan con pacientes sin mascarillas durante más de 15 minutos, como podólogos y fisioterapeutas".

Asimismo, en estas tres próximas semanas se abordará la vacunación del personal de los servicios de salud no asistenciales implicados en la respuesta de la pandemia que no se haya vacunado ya, así como la del personal sociosanitario no vacunado con anterioridad, y personal de colectivos como personal de oficinas de farmacia o protésicos dentales.

Ha explicado que ya se ha comenzado "de forma parcial" la vacunación entre grandes dependientes --con la vacuna de Pfizer-- y sus cuidadores profesionales, a quienes se les aplica la vacuna de AstraZeneca si tiene menos de 55 años o la de Pfizer o Moderna si sobrepasa esa edad.

Además, "ya se está empezando a llamar" para la vacunación a personas por encima de 93 años de edad, y "luego se empezará" por los de 90 años o más, según ha continuado Aguirre, que ha aclarado que, en muchos casos, para estos colectivos las vacunas se pondrán en sus domicilios, y en otros casos el proceso se "centralizará en un sitio", aplicando en todo caso las soluciones de Pfizer o Moderna.

Tras explicar que el calendario de vacunación de las próximas tres semanas "va a depender" también "de la llegada" de las dosis de AstraZeneca, el consejero ha agregado que están "esperanzados en la aprobación, posiblemente a finales de marzo, de la vacuna de Janssen, que tiene una particularidad muy positiva" como es que se aplica en una sola dosis.

El consejero ha concluido rogando "muchísima precaución" mientras no aumente el porcentaje de población vacunada, porque "el virus estará con nosotros, tiene capacidad de mutación y hay vacunas que no tienen una efectividad clara con la variante sudafricana", según ha avisado.