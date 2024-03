El Archivo Histórico de Sevilla celebra el 350 aniversario de la fusión de las cofradías la Estrella y Penas de Triana

SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico Provincial de Sevilla, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, dedica el Documento del Mes --actividad impulsada para dar a conocer los fondos documentales de la institución archivística sevillana-- a la fusión de la Cofradía del Santísimo Cristo de las Penas y la Cofradía de Nuestra Señora de la Estrella, coincidiendo con el 350 aniversario de esta unión.

Para ello la institución archivística exhibe la escritura de fusión de las dos cofradías ante el escribano público Hernando Gómez de Frías, con fecha del 15 de julio de 1674. En concreto, este documento contiene el traslado del acuerdo del cabildo, así como las certificaciones del cabildo a la Cofradía del Santísimo Cristo de las Penas, del 17 de junio de 1964, y las certificaciones del Cabildo a la Cofradía de Nuestra Señora de la Estrena y Nuestro Padre San Francisco de Paula, del 21 de junio de 1964, según ha informado la Consejería de Cultura en una nota de prensa.

En este documento, que podrá consultarse durante el mes de marzo, se detallan las razones de esta unión, entre las que figura la falta de espacio en la iglesia de la Candelaria una vez que llegan los frailes dominicos. Se cita textualmente en el acuerdo: "la cuál se labró muy corta y por haberse venido a dicha Iglesia, los religiosos del Señor San Jacinto, de la Orden de Predicadores por lo cuál no era posible armas los Pasos en ella, sino en la calle, cosa indecente a las Sagradas Imágenes".

También se hace alusión en el documento, y así lo explica la archivera del AHPS Ana Ruiz, a la falta de renta que tenía la Cofradía para poder labrar una capilla grande, "Y esto no posible conseguirlo, por no tener esta Cofradía renta ninguna y ser muy pocos sus hermanos y de cortos caudales", detalla. A ello se suma, explican, que los hermanos de la Estrella, en ocasiones, no podían acudir a los cultos, ya que "son los unos, navegantes, y otros se ocupan de las carenas que se dan a los navíos en Cádiz y otras partes".

La unión de ambas cofradías, por tanto, haría crecer el número de hermanos y de limosnas, así como los ajuares. Además, la Cofradía de la Estrella tenía dos capillas propias, por las cuales pagan al convento dos ducados de tributo cada año, por lo que habría sitio para los bienes de ambas hermandades. Por este motivo, se decidió que ambas cofradías se fusionaran en una sola como 'Nuestra Señora de la Estrena, Santo Cristo de las Penas, Triunfo de Santo Lignum Crucis y San Francisco de Paula', con reglas que se formarían con lo mejor de ambas.

En cuanto a la estación de penitencia, que tenía lugar la noche del Jueves Santo, se estipuló que el primer paso fuera el Triunfo de la Cruz, que tenía la Cofradía de las Penas. En segundo lugar, el del Santísimo Cristo de las Penas, y el tercero y último, la imagen de Nuestra Señora de la Estrella, con la reliquia del santo Lignum Crucis en las manos. También se estableció que la Cofradía tenía que dar cera a los religiosos que fueran en dicha estación.

En estas escrituras, que protagonizan el documento del mes de marzo, aparecen, además, otros acuerdos relativos a los pagos al convento, fiestas o la obligación de dar la cera en las festividades. Estos detalles podrán ser contemplados por los visitantes al hall de la institución a partir de hoy.

En la presentación del documento han participado la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Carmen Ortiz, el director del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, Braulio Vázquez, el Hermano Mayor, Carlos Martín Vázquez, y el responsable del Archivo de la Hermandad de la Estrella, José Jesús Pérez Álvarez.

El documento del mes o 'documés', es una actividad organizada todos los meses por el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Tiene como finalidad exponer documentos conservados en este centro, escogidos por su singularidad y por su contenido, que sean relevantes para ilustrar algún hecho histórico que se esté conmemorando en esas fechas. También se muestran documentos que destacan por sus peculiares características gráficas, planos, grabados, dibujos o fotografías, entre otros. En esta ocasión, el documento coincide con el 350 aniversario de la unión de ambas cofradías.