La industria andaluza eleva un 9,4% su facturación hasta julio, más del doble que la media nacional

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España - María José López - Europa Press

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocio de la industria en Andalucía acumuló entre enero y julio un crecimiento del 9,4% respecto al mismo periodo del año anterior, más del doble que el registrado en España, donde el incremento fue del 4,3%.

Además, la facturación mantuvo en julio un crecimiento superior al registrado en el conjunto del país, según se recoge en una nota de la Junta.

En concreto, aumentó un 6,5% interanual en la comunidad andaluza, frente al 4,1% de media nacional, según los datos disponibles.

"Este resultado coloca a Andalucía como la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento acumulado de la cifra de negocio industrial hasta julio", según ha resaltado la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.

En este sentido, ha añadido que el dinamismo de la economía andaluza vuelve a encontrar en la industria "uno de sus principales motores".

Según la consejera, estos datos, recogidos en el Observatorio Económico Semanal, elaborado por la Secretaría General de Economía a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), confirman, por tanto, "la fortaleza de la industria andaluza, una actividad que gana peso y capacidad de respuesta y que nos permite afrontar el futuro con mayores oportunidades para las empresas y para el empleo".

Por ramas de actividad, destaca especialmente la metalurgia, con un incremento del 27,3%, mientras que la industria química aumentó su cifra de negocios un 13%.

También resulta significativo el comportamiento de las industrias extractivas, que registraron una subida del 25,7%. Por su parte, el dato regional del refino de petróleo no está disponible debido al secreto estadístico.

Como referencia, en el conjunto de España esta actividad experimentó un crecimiento del 36,7%, según la Junta.