Investigadores del Valme de Sevilla participan con dos trabajos en un foro científico sobre VIH-Sida de Estados Unidos

SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Universitario de Valme de Sevilla logra un año más repetir su participación en el foro científico "de mayor relevancia mundial" en VIH/Sida: CROI (Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas). En esta edición con dos estudios "entre el alto nivel científico y competitivo de este evento", celebrado en Denver (Estados Unidos).

Esta edición, la número 31, ha reunido a casi 3.500 investigadores que trabajan en dicho ámbito de conocimiento a nivel internacional, donde más de 1.000 comunicaciones solicitan ser presentadas y cuyo carácter selectivo sólo hace que se acepten menos del 50% de las mismas, según destaca el centro hospitalario en una nota de prensa.

Por su parte, los investigadores del hospital sevillano han conseguido su selección y la transformación de sus dos trabajos en pósters. Los mismos han sido presentados por cuatro facultativos del Grupo de Investigación 'Virología Clínica e ITS' --Juan Macías, Anaïs Corma, Alejandro González-Serna y Juan Antonio Pineda--.

Según el coordinador del citado grupo de investigación, Juan Macías, la participación en esta conferencia internacional es "una oportunidad para proseguir dando visibilidad a líneas de investigación que lideramos desde el Hospital Universitario de Valme a nivel nacional, además de continuar prestigiando la trayectoria investigadora del equipo que lo conformamos".

Los dos trabajos presentados por este grupo "han despertado gran interés, tanto por el rigor científico, sus aportaciones clínicas y la contribución que hacen al amplio espectro de estudio que CROI se esfuerza por proporcionar cada año".

Un primer trabajo se centra en un tema "muy discutido" entre los científicos: si los enfermos coinfectados por VIH y hepatitis C viven el mismo tiempo cuando consiguen la curación de la hepatitis C que los que tienen sólo este último virus. "El estudio, con ocho años de seguimiento, demuestra que sí: la supervivencia es igual". Por tanto, aporta como principal novedad la constatación de que con el tratamiento antirretroviral actual y los cuidados de las enfermedades concomitantes, los investigadores consiguen que vivan lo mismo pacientes con VIH y hepatitis C que los que no tienen VIH y sólo hepatitis C.

Y el segundo trabajo aborda un aspecto novedoso: la influencia de los marcadores relacionados con el envejecimiento biológico en la regeneración hepática en pacientes con el virus de la hepatitis C tras la respuesta viral sostenida. La novedad, según explica Juan Antonio Pineda (asesor y colaborador de este grupo de investigación y miembro del Departamento de Medicina de la Universidad de Sevilla en el Hospital de Valme) es la aportación de información sobre un mecanismo que impide que el hígado se regenere adecuadamente tras la curación por el virus de la hepatitis C y abre vías para intervenir mediante fármacos y otras medidas que pueden retrasar el envejecimiento biológico en pacientes con VIH.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN POST-CROI24

Esta presencia continuada y participación activa en el CROI avala el notable prestigio científico internacional del Grupo de Investigación 'Virología Clínica e ITS' del Hospital Universitario de Valme. Y fruto de ello es la responsabilidad delegada para la organización en Andalucía de la reunión científica 'Post-CROI24'.

Dado que el CROI se celebra en Estados Unidos y puede suponer una barrera para el desplazamiento y seguimiento de todos los profesionales interesados, el Post-CROI es una reunión donde los expertos más destacados del territorio andaluz resumen un total de 20 comunicaciones como las más importantes del evento ya celebrado.

A través de ellas se exponen de primera mano las novedades más importantes comunicadas cada año, así como la discusión de aspectos comunicados.

Los investigadores del Hospital Universitario de Valme, Juan Macías, Anaïs Corma y Juan Antonio Pineda han llevado a cabo la coordinación de esta reunión en Sevilla. Los profesionales del hospital sevillano, además de la coordinación, han participado con ponencias y también en la moderación de un debate abierto sobre temas presentados en el CROI o su impacto en la práctica clínica. En el caso de las ponencias, destaca la expuesta por Anaïs Corma sobre la prevención de la infección por VIH y de las comorbilidades asociadas al VIH.