Javier Cámara llega al Teatro Central de Sevilla con 'Los farsantes', una sátira escrita y dirigida por Pablo Remón

El Teatro Central de Sevilla, espacio escénico de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, recibe los días 11 y 12 de noviembre la obra 'Los farsantes', escrita y dirigida por Pablo Remón y protagonizada por Javier Cámara junto al Centro Dramático Nacional y Buxman Producciones.

'Los farsantes' llega con el cartel de 'localidades agotadas', en la que se ha convertido en una de las propuestas más esperadas de la temporada del Central, ya que, más allá de suponer la vuelta a los escenarios de un maestro de la interpretación como Cámara tras más de doce años sin pisar las tablas, cuenta con las "soberbias interpretaciones" de Nuria Mencía, Marina Salas y Franceso Carril, tal como destaca la Junta en una nota de prensa.

En la obra, el dramaturgo, guionista y director Pablo Remón despliega una sátira sobre el mundo del cine y del teatro; una obra por capítulos, "de una estructura más próxima a la novela que al teatro, donde las historias de Ana y Diego se van desarrollando en paralelo y se convierten en espejos de los mismos temas: la autenticidad, el plagio, la identidad, el éxito y el fracaso, la actuación, los oficios del cine y el teatro".

El resultado es una comedia de tono satírico donde el Premio Nacional de Literatura Dramática 2021 aborda cuestiones comunes al mundo del cine, del teatro, del audiovisual. "Por debajo del humor hilarante de muchos de estos episodios, el autor y director va entretejiendo un trasfondo de preguntas que le inquietan, sobre la autenticidad, sobre los sueños que tenemos, sobre el triunfo y el fracaso, y sobre los papeles que encarnamos, en la ficción y fuera de ella".

En paralelo, también los días 11 y 12, pero en la Sala B del Teatro Central, el director de escena malagueño Alberto Cortés presenta 'One night at the golden Bar', "una performance de poesía y danza que se adentra en el mundo nocturno de los bares y del amor gay; que remite a la canción de Mecano 'La fuerza del destino', sobre el encuentro irremisible de una pareja en un bar".

En este caso, "habla de esas historias que se originan en estos lugares, de las identidades de género y de las múltiples manifestaciones del amor". En palabras de Cortés, 'One night at the golden bar' "es una declaración de amor cursi desde una mirada 'queer'. La búsqueda de un estado de vulneraziación que ponga en evidencia el poder de los afectos y la belleza que se esconde en la fragilidad".

Alberto Cortés, formado también en Historia del Arte, es uno de los creadores más sorprendentes de las nuevas generaciones de artistas escénicos españoles. Con un lenguaje y una investigación muy propia, su trabajo, en el que involucra texto y movimiento, se destaca por una gran libertad creativa, con una cuidada carga teórica y poética.