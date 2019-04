Junta espera que la economía andaluza crezca un 2,1-2,2% en 2019 y "recupere pulso" a partir del verano

Publicado 13/04/2019 10:39:36 CET

El consejero prevé que Andalucía cree "un volumen de empleo muy elevado" si la economía cobra "mayor vigor en la última parte del año"

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, maneja unas previsiones de crecimiento económico en Andalucía en torno al 2,1-2,2% para este 2019, y, además, espera que la economía andaluza "recupere pulso" en la segunda mitad del año, "a partir del verano" y especialmente en "los últimos cuatro meses".

Así lo ha indicado el consejero en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha reconocido que "tanto la economía española como la andaluza vienen mostrando una ralentización de sus crecimientos durante los últimos trimestres".

En ese sentido, ha explicado que, mientras que el crecimiento económico se situó al final del pasado año "en torno al 2,8-2,9% del PIB, las estimaciones para este año para la economía andaluza se encuentran en torno al 2,1-2,2%", un crecimiento, por tanto, "inferior al del año pasado, pero aún suficiente para seguir generando empleo" aunque sea "a menor ritmo" que en 2018.

Velasco ha valorado que "es muy positivo" que la economía andaluza pueda seguir "generando empleo", y ha resaltado que "tanto el crecimiento de la economía española como de la andaluza va a continuar siendo significativamente superior a la media europea, tanto como algo más del doble para este año", ya que "las estimaciones de crecimiento para el conjunto de la Unión Europea están en torno al 0,9%" este 2019 "frente al 2,1-2,2% del crecimiento" estimado de la economía andaluza.

De igual modo, en relación a la situación actual de la economía andaluza, el consejero ha destacado, entre sus fortalezas, la evolución de las exportaciones que, al igual que las españolas, "siguen mostrando una aportación positiva al crecimiento del PIB", tanto las de bienes como las de servicios, "básicamente el turismo".

Velasco ha apuntado que, "en los dos casos, el crecimiento se ha ralentizado, pero sigue siendo positivo, por lo que van a seguir contribuyendo al crecimiento del PIB".

CONDICIONAMIENTOS EXTERIORES

El consejero ha señalado que, mirando hacia adelante, hay que "esperar a que el panorama del 'Brexit' --la salida del Reino Unido de la UE--, que en buena parte es responsable de esa ralentización" económica "a nivel europeo, se despeje completamente", así como también a que "la industria alemana recupere su pulso", porque "Alemania está prácticamente en una situación de estancamiento, y es el mayor mercado europeo", y que "los acuerdos comerciales entre China y Estados Unidos se cierren definitivamente de una manera positiva para el comercio mundial".

Según Velasco, "lo razonable es esperar para este año que todos estos temas se arreglen y, en consecuencia, que en la segunda parte del año, a partir del verano, la economía europea vuelva a recuperar el pulso" y, en consecuencia, lo hagan también "la española y andaluza". "No soy pesimista con los datos que tenemos y lo que previsiblemente podemos esperar", ha añadido el titular andaluz de Economía.

En esa línea, ha aseverado que, "objetivamente, no tenemos datos económicos" para esperar que se pueda iniciar de forma inminente "una crisis de la magnitud y la duración de la que comenzó en 2008" y se prolongó "hasta el primer trimestre de 2013", si bien también reconoce que "si la economía alemana no recobra el pulso", si la salida del Reino Unido de la UE "es dura", y "si Estados Unidos y China no logran ponerse de acuerdo en términos comerciales, esto va a seguir afectando negativamente al crecimiento de España y Andalucía".

Entonces, en lugar de con un crecimiento en torno al 2,1-2,2%, la economía andaluza podría "acabar el año con uno inferior al 2%", según avisa Velasco, quien no obstante espera "que el escenario no sea el más negativo, sino más bien intermedio, y en la segunda parte del año, sobre todo los últimos cuatro meses, vuelvan a recuperar el pulso la economía europea, española y andaluza".

MERCADO DE TRABAJO

En relación al empleo, el consejero ha comentado que las posibles "repercusiones positivas o negativas" que las circunstancias descritas puedan tener "en los próximos trimestres sobre la economía española y andaluza siempre tienen un efecto positivo o negativo sobre el mercado de trabajo", pero "con los datos que tenemos hoy, se va a seguir creando empleo en Andalucía y España".

Este hecho, "dado el contexto europeo descrito, es extraordinariamente positivo y casi admirable", según ha resaltado Velasco, quien en ese sentido ha señalado que "es muy difícil crecer sólo debido a factores internos".

Así, se ha referido a la demanda de consumo de las familias, que "se ha ido ralentizando en los últimos trimestres, pero sigue aportando positivamente" a la economía, "fundamentalmente por dos motivos", como son que "los salarios han comenzado a recuperarse en los últimos trimestres y se sigue creando empleo". "Mayores salarios, por un lado, y más personas empleadas supone mayor consumo y crecimiento", ha resumido Velasco.

Además, el consejero advierte de que "la inversión por parte de las empresas, después de un comportamiento magnífico en los últimos años, muestra síntomas de agotamiento en los dos últimos trimestres". "Las empresas están esperando y viendo qué ocurre con el panorama macroeconómico y, en la medida en que se vaya despejando ese panorama, volverán otra vez a invertir en maquinaria o edificios", según augura.

Otro "factor interno de crecimiento" es el gasto público, que es "ligeramente expansivo en toda España, tanto en la administración central como en las comunidades autónomas", según ha abundado el consejero, que ha recordado al respecto que, aunque "el déficit ha ido reduciéndose en las comunidades, aún lo hay en todas" ellas, porque "gastan algo más de lo que ingresan".

Además, el Gobierno central ha aprobado en los consejos de ministros previos a la campaña electoral de los comicios del 28 de abril "medidas de gasto" que también "va a provocar que, para el conjunto del Estado, y en particular para la Administración central, el gasto público se va a incrementar más de lo que se había previsto" y "a nivel de todo el Estado va a ser ligeramente expansivo".

Así lo señala Velasco, quien agrega que, con un consumo de las familias "expansivo, pero poco"; con la inversión de las empresas "estancada", y con el gasto público de las administraciones "ligeramente expansivo", "no debamos esperar una actividad económica que esté plana", y él es "razonablemente optimista".

Sobre la promesa de creación de 600.000 empleos en Andalucía durante la legislatura que el ahora presidente de la Junta, Juanma Moreno, realizó como candidato del PP-A, el consejero ha indicado que "hacer previsiones macroeconómicas es un ejercicio muy arriesgado y muy difícil", porque "estás continuamente sometido al error en las previsiones".

No obstante, ha apostillado que los errores en las previsiones que pueden cometer los economistas "no son mayores que las que comenten los meteorólogos para las próximos días, que son matemáticos y físicos, es decir, de ciencias duras, y utilizan para las previsiones del tiempo los ordenadores más potentes del mundo".

En todo caso, el consejero cree que, "si se mantiene este ritmo de crecimiento de empleo", y si la economía recobra "mayor vigor en la última parte del año, se va a crear en Andalucía un volumen de empleo muy elevado". "No me atrevería a dar una cifra exacta por la incertidumbre que hay, pero globalmente va a ser sin duda positivo", según ha zanjado.