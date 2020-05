La Junta pide al Gobierno que "deje trabajar" a Andalucía para competir como destino turístico

SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha animado este sábado a "copiar sin complejos" las "buenas decisiones" que en materia turística están adoptando países europeos como Italia, Alemania o Francia, y ha pedido al Gobierno de España que "deje trabajar" a Andalucía, que "sólo necesita un empujoncito" para seguir compitiendo con otros destinos turísticos en la actual crisis del coronavirus.

En una entrevista en Radio Marca, recogida por Europa Press, el vicepresidente de la Junta ha defendido así que Andalucía está "en condiciones de competir con cualquier destino del mundo, y sólo necesitamos un empujoncito" y "que el Gobierno de España nos deje trabajar".

"En este momento no queremos dinero, sólo que nos dejen trabajar", ha remarcado Marín, que ha lamentado que esta "situación sobrevenida" de la pandemia del coronavirus ha llegado en un momento en el que Andalucía protagonizaba "un crecimiento importante" que hacía "presagiar un 2020 con récords en todos los ámbitos", pero ahora hay que saber "adaptarse a la nueva situación", que es lo que, según ha defendido, está haciendo el Gobierno de la Junta y su consejería de Turismo, un área donde muchos eventos se han aplazado pero no cancelado, y el vicepresidente espera que finalmente "se celebren", según ha expresado.

Pese a que "todo el mundo tiene asumido" que este 2020 "va a ser un año de pérdidas", en áreas como el empleo, y "donde lo mejor que puede suceder" es que éstas "no sean tan grandes como algunos prevén", Marín ha defendido que, para eso, "hay que innovar mucho, adaptar negocios, ofrecer productos únicos y diversos" como los que, a su juicio, cuenta Andalucía, que permiten a la comunidad "ser competitivos".

No obstante, el vicepresidente de la Junta ha apostillado que "también necesitamos algunas ayudas, no sólo en el ámbito económico, sino también de la agilización administrativa". Al hilo, ha insistido en criticar la decisión del Gobierno central de obligar a los viajeros extranjeros que vengan a España a guardar una cuarentena de dos semanas al llegar al país, porque así "estamos paralizando el turismo internacional", así como el "no permitir la libre circulación de ciudadanos de una comunidad autónoma", porque eso "significa paralizar el turismo de interior".

EL RIESGO DE "PERDER EL VERANO"

Marín ha advertido de que, "si perdemos el verano" en lo que a turismo se refiere, "nos va a quedar un invierno congelado", y ha animado a "copiar lo bueno que están haciendo otros" países, y al hilo ha aludido al bono turístico anunciado por Italia, que es "una herramienta que el Gobierno de España no quiere ni siquiera valorar", a pesar de que se lo han trasladado varias comunidades autónomas, según ha lamentado.

Ha agregado que medidas como "ese corredor verde dentro de la comunidad europea donde, entre países, van a poder circular ciudadanos con un test rápido para poder volar de un país a otro, esos acuerdos bilaterales, están haciendo que otros competidores como Portugal o Grecia vayan a coger ventaja en la carrera de recuperar turistas y confianza de todos aquellos que quieren viajar durante los próximos meses a destinos turísticos", que "es lo que tenemos que hacer en estos momentos", según ha remarcado.

En esa línea, el vicepresidente de la Junta ha avisado de que el Gobierno andaluz "no se va a parar" y va a emplear "todas las herramientas a su alcance" y "yendo de la mano del sector" turístico, y ha defendido la necesidad, a su juicio, de que se acaben celebrando eventos deportivos como el Gran Premio de Velocidad de Jerez de la Frontera (Cádiz), el Valderrama Golf, las carreras de caballos en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), o la final de la Copa del Rey de fútbol en Sevilla, así como actividades culturales para "ofrecer Andalucía como destino turístico".