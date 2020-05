La Junta presentará el lunes la documentación para que toda Andalucía pase a Fase 3 "a la mayor brevedad"

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha conocido este jueves la decisión del Ministerio de Sanidad en cuanto al cambio de fase de las provincias de Málaga y Granada. Así, ambas provincias en su totalidad se incorporarán el 1 de junio a la Fase 2.

En este sentido, el consejero del ramo, Jesús Aguirre, ha afirmado en una nota que "el próximo lunes presentaremos toda la documentación para que Andalucía entera, tal y como se merece, pase a Fase 3 a la mayor brevedad posible".

"Una vez que el Ministerio de Sanidad y el propio presidente del Gobierno han anunciado que no es necesario permanecer dos semanas en una misma fase, espero que Málaga y Granada pasen, por fin, a Fase 3 junto con el resto de las provincias de Andalucía", ha señalado.

Del mismo modo, ha recordado que las cifras epidemiológicas de Andalucía avalan este cambio de fase, pues "en los datos publicados hoy por el Ministerio de Sanidad tenemos la menor incidencia acumulada del país en los últimos 14 días, un 1,64".

No obstante, el consejero ha advertido que "no se puede bajar la guardia, el virus sigue entre nosotros", y por eso ha insistido una vez más en la responsabilidad de toda la sociedad, haciendo un llamamiento a seguir guardando las pautas establecidas de distanciamiento social y el uso de mascarilla siempre que el distanciamiento no pueda ser posible, con el correcto y continuo lavado de manos, así como la limpieza y desinfección de superficies.

También ha recordado que "se sigue trabajando para evitar un repunte de los casos, diagnosticar precozmente a los positivos, curar a los contagiados y hacer un seguimiento pormenorizado de todos y cada uno de los pacientes que hay en la comunidad autónoma".