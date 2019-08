Marín aboga por regular viviendas turísticas para evitar un "problema de convivencia"

447783.1.500.286.20190804121438

SEVILLA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha abogado por regular el sector de las viviendas turísticas en Andalucía y conseguir que "no se convierta en un problema de convivencia", sobre todo, en las grandes ciudades.

Así lo ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha insistido en que el nuevo Gobierno andaluz de PP y Cs "puede hacer lo que está haciendo", con refuerzos en la inspección y exigiendo el cumplimiento de la normativa.

"Hay otras autorizaciones que son municipales en las que no podemos entrar", ha explicado el consejero del ramo, toda vez que ha reiterado su petición al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para trabajar en una regulación a nivel nacional.

Marín ha señalado que las viviendas turísticas son "una realidad" y son, además, "necesarias" porque la oferta hotelera "no puede albergar tantísimo turismo". Es más, según ha afirmado, "son muchas las empresas hoteleras que apuestan por este sistema". No obstante, ha llamado a regularlo, "especialmente en grandes ciudades como Málaga o Sevilla" para que no se produzcan problemas de convivencia entre los viajeros y la población local.

Cabe recordar que los apartamentos turísticos sumaron el pasado mes de junio 281.138 viajeros frente a los 251.820 del mismo mes del pasado año, un 11,6 por ciento más; mientras que las estancias han aumentado un 10,36 por ciento, con un total de 1.108.580 en junio de este año.

La estancia media en apartamentos turísticos en la región fue de 3,94 días. En Andalucía había en junio 22.047 apartamentos, con un total de 88.529 plazas, y el personal ocupado era de 5.626 personas. El grado de ocupación por plaza fue del 41,76 por ciento, y del 48,38 por ciento en fin de semana.