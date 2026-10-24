Moreno pone de manifiesto la buena convivencia y el vínculo cultural que existe entre Andalucía y Cataluña

1128259.1.260.149.20261024215924 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) durante el concierto de las agrupaciones musicales Nuestra Señora de la Sierra, de esta localidad, y Virgen de los Reyes, de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asistido este sábado en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) al concierto de las agrupaciones musicales Nuestra Señora de la Sierra, de esta localidad, y Virgen de los Reyes, de Sevilla, donde ha puesto en valor la buena convivencia y la relación cultural que persiste entre Andalucía y Cataluña.

La cita tuvo que posponerse el pasado enero a causa de la tragedia ferroviaria de Adamuz, y Moreno le ha dedicado el concierto "a la memoria de las víctimas y al recuerdo de sus familiares y amigos, para recordarles que nunca estarán solos. Y que los tenemos siempre presentes".

En una atención a los medios, ha afirmado sentirse "profundamente orgulloso" por dicho evento, destacando "la pasión y los sentimientos que se ponen en el mundo cofrade y especialmente las agrupaciones musicales vinculadas a este sector. "Sé lo complicado que es y sé cómo el talento florece cuando se le pone tesón, determinación y capacidad", ha valorado.

En este sentido, el máximo dirigente de Andalucía ha subrayado sus raíces catalanas así como su orgullo de que miles de andaluces hayan demostrado a lo largo de las décadas "cómo conseguido con su esfuerzo y compromiso transformar muchos barrios y ciudades de Cataluña". "Todo ello sin perder sus señas de identidad y manteniendo ese vínculo tan hermoso con sus raíces", ha trasladado el presidente.

"Es verdad que ya hay una generación de catalanes de origen andaluz, pero no hemos perdido ese vínculo, no hemos perdido ese contacto, ese cariño, ese amor que nos tenemos entre Andalucía y Cataluña. Y yo me siento muy orgulloso de poderlo comprobar en esta tarde", ha aseverado Juanma Moreno.

Al hilo, ha puesto de manifiesto que la labor que hace la música "en este mundo de tanto ruido y de tantas cosas feas", destacando así la convivencia, la cordialidad y el amor mutuo entre ambas comunidades autónomas a través de la unión de la música.

"Espero y deseo que esta visita sea de vuelta; en Sevilla os esperamos también porque tenéis talento, tenéis todas las ganas y tenéis todo para brillar como habéis brillado a lo largo de esta noche. Enhorabuena porque vuestro es el éxito", ha concluido el presidente.