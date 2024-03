Pacientes con diabetes tipo 2 aprenden en Sevilla a controlar su enfermedad en el marco de un proyecto europeo

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Profesionales del centro de salud Virgen de África de Sevilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con el apoyo del Plan Integral de Diabetes de Andalucía y la Fundación Progreso y Salud, han organizado las jornadas de lanzamiento de un proyecto piloto que propone un nuevo abordaje de la diabetes tipo 2 en el marco del proyecto europeo 'Cuido mi Diabetes' (Care4diabetes: Reducing the burden of non-communicable diseases by providing a multi-disciplinary lifestyle treatment intervention for type 2 diabetes).

Así, durante las jornadas celebradas en Sevilla el pasado 13 de marzo (en el centro cívico "el Tejar del Mellizo") y 14 (en el IES Politécnico), un total de 19 personas con Diabetes tipo 2 del centro de salud Virgen de África incluidas en este proyecto participaron en unas sesiones formativas sobre la enfermedad como tal y acerca de cómo abordar los pilares fundamentales que inciden sobre la diabetes tipo 2 (nutrición, actividad física, descanso y relajación), según ha detallado la Junta este sábado en un comunicado.

Además, intercambiaron sus experiencias y expectativas, así como sus "inquietudes", generando debate con el equipo multidisciplinar de profesionales médicos y de enfermería que participan en el proyecto con el objetivo principal de "impulsar e implantar a largo plazo" hábitos de vida saludables que "ayuden a los pacientes a mejorar el control de la enfermedad y mejorar su calidad de vida".

Posteriormente, los pacientes dispondrán de una plataforma en línea con contenidos y actividades que se irán actualizando periódicamente y se celebrarán reuniones periódicas grupales con los profesionales sanitarios al objeto de "refrescar y afianzar" todo lo aprendido, resolver dudas y seguir intercambiando experiencias. Por otro lado, está previsto que una vez se analicen los primeros resultados, se replique posteriormente en otros centros de salud andaluces.

El proyecto es del tipo acción Conjunta ('Joint Action') e implantará la buena práctica 'Reverse Diabetes2 Now' 12 países de la Unión Europea ya que "no sólo ha demostrado que mejora el control de la enfermedad, sino que, incluso, puede llegar a reducir la necesidad de fármacos, de tal modo que ha sido considerada como 'buena prática' a nivel europeo", han resaltado desde la Consejería.

Care4diabetes está coordinado por la Consejería de Salud de Asturias, y reúne a 31 socios de 12 países (Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Malta, Polonia, Portugal y España). Tiene una duración de tres años (2023-2026) y está cofinanciado por la Unión Europea a través de la "European Health and Digital Executive Agency" (HaDEA).

La participación andaluza en el proyecto, que se coordina desde el SAS y el Plan Integral de Diabetes junto con la Fundación Progreso y Salud, cuenta con el apoyo de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, se centra en la adaptación al contexto andaluz de la buena práctica holandesa.