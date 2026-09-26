Las personas mayores se han ahorrado 1,7 millones en viajes en autobús a mitad de precio con Tarjeta Andalucía Junta 65

Persona mayor viajando en autobús. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las personas mayores de 65 años de Andalucía han realizado, en este primer semestre del año 2026, 637.395 viajes en autobús por carretera bonificados al 50 por ciento con la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco, lo que les ha permitido ahorrarse cerca de 1,7 millones de euros (1.692.725,80 euros).

Durante el primer semestre de 2026, las personas titulares han hecho uso del servicio de transporte bonificado con su Tarjeta Andalucía Juntasesentaycinco, siendo las mujeres las que más viajaron al representar un 63 por ciento del total de los viajes contabilizados en este periodo, según ha precisado el Gobierno andaluz en una nota.

El transporte interurbano es uno de los programas de mayor alcance de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco, que consiste en la bonificación a las personas titulares con un 50 por ciento del precio del billete en aquellos viajes interurbanos que, teniendo origen y destino en Andalucía, se realicen en los transportes públicos regulares de viajeros por carretera, de uso general y permanente, que sean prestados por las empresas de transportes que hayan formalizado un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía.

En contexto, más de un 1.100.000 personas mayores de Andalucía se benefician actualmente de esta tarjeta gratuita que permite a sus usuarios acceder "de forma rápida y sencilla" a prestaciones y programas, así como a "importantes descuentos en la adquisición de productos y disfrute de actividades culturales y de ocio".

Este documento se ha consolidado como el "instrumento por excelencia de envejecimiento activo en Andalucía", de hecho siete de cada diez personas de más de 65 años de esta comunidad autónoma disponen de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco. Del total de personas beneficiarias de la Tarjeta, el perfil predominante es el de una mujer con una edad comprendida entre los 75-84 años.

Bajo este contexto, las personas mayores pueden consultar las ventajas de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco por vía electrónica a través de la web de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía donde se pone a disposición de la ciudadanía una guía que contiene el catálogo completo y actualizado de las empresas y los servicios que aglutina la Tarjeta. Además, las personas tienen a su disposición un teléfono de información gratuita (900 2001 65) donde pueden realizar cualquier consulta sobre la tarjeta y sus servicios.