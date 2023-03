Phia Ménard llega al Teatro Central de Sevilla con su 'Trilogía de Cuentos Inmorales'

SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Central de Sevilla, espacio escénico de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ofrece los próximos días 17 y 18 de marzo, la 'Trilogía de los Cuentos Inmorales' de Phia Ménard con la Compagnie Non Nova en una pieza para siete intérpretes.

Una trilogía para un "mundo en crisis", tres cuentos modernos, tres obras teatrales, coreográficas y plásticas, "tres formas de Ménard de escenificar sus luchas, sus iras, sus esperanzas y compartirlas en un mundo con hitos trastornados, que parece ya no controlarse a sí mismos. Un mundo de hoy en busca de un después", según detalla la Junta en una nota de prensa.

Partiendo de la Europa mitológica, Ménard cuestiona la Europa actual, que es sobre todo financiera y comercial. Una artista dispuesta a renovar el lenguaje del teatro contemporáneo lleva a escena una creación en forma de una trilogía de performances. Son unas fábulas políticas que indagan en la creación y el estado actual del continente europeo.

En la primera de estas performances, 'Maison Mère', o 'casa madre', nos muestra a una diosa construyendo la primera casa de la Humanidad. "La veremos erigir una gran edificación de cartón que recuerda al Partenón, una construcción tan precaria como las viviendas de una generación de trabajadores y sin recursos hijos de la era Thatcher y que podían perfectamente desaparecer bajo una tromba de agua".

En la segunda performance, 'Temple Père' o 'templo padre', hace referencia a la sumisión de hombres y mujeres al sistema llevando a escena "un ultraliberalismo que ella identifica con el patriarcado. Lo simboliza con la erección simbólica de una gran torre de Babel, una construcción fálica aparentemente inacabable durante una especie de ritual coreográfico y arquitectónico de sabor industrial".

Finalmente, la tercera performance, 'La Rencontre Interdite', 'el encuentro prohibido', transcurre en un espacio desierto. Es la historia de una desaparición anunciada que constituye tanto un adiós a la inocencia como un llamamiento a la revuelta.

'LA CHACHI' BUSCANDO A 'CURRITO'

'La Chachi' no es una "recién llegada" porque lleva desde 2008 "distorsionando el tradicional lenguaje flamenco para acomodarlo a su genuino estilo, donde la hibridación es la norma". Ahora, en la Sala B del Teatro Central llega con su nueva propuesta 'Los inescalables Alpes, buscando a Currito'.

"Rompedor, intenso, hipnótico, magistral, visceral son algunos de los adjetivos que el espectáculo ha ido cosechando allí donde se ha presentado. Es evidente que 'La Chachi' se ha colado ya por derecho propio en esa tendencia reciente de ruptura y revalorización del flamenco siguiendo la línea de otros como El Niño de Elche, Israel Galván o Rocío Molina".

Además, esta "escalada imposible" es un "reto" que de objeto místico pasa a lucha carnal, "buscando encontrar la redención en el otro, del amor sagrado al profano sin perder la profundidad". "Me gusta llevar el flamenco a situaciones imposibles, a cuerpos imposibles, reconoce 'La Chachi'.

"Poesía, un poquillo de comicidad y otro poquito de belleza, como pasa con Valle-Inclán. Me gusta cuando retrata este esperpento de humanidad, ahondar en esas debilidades del comportamiento humano pero con un tono fresquito, que si no me aburro", hs declarado sobre esta obra. En esa confluencia de baile, cante y música digital en el que 'La Chachi' "se mueve como pez en el agua; la creadora nos plantea una nueva escritura, un nuevo espectáculo en el que, a través de la danza expresa la búsqueda del amor, alejado de su consideración romántica".