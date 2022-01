Las tensiones familiares llegan al Teatro Central de Sevilla con 'Mamá, ¿cómo se quita el miedo?'

SEVILLA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Central ofrece los días 21 y 22 de enero en la Sala B el espectáculo 'Mamá, ¿cómo se quita el miedo?', donde la directora Rocío Huertas, junto con su hija Daniela, las hermanas García-Jonsson (Greta e Ingrid) y la madre de ambas, Anna Jonsson, hibridan técnicas visuales y escénicas para mostrar "los pequeños terrores" reconocibles de las familias.

Según ha señalado la Junta en un comunicado, la obra supone una propuesta escénica "iconoclasta": dos familias ligadas a las artes plásticas, la escena, el cine, la escritura y la lectura "construyen un ecosistema de pequeñas y grandes historias" narradas a través de maquetas, animación clásica, sonidos, proyecciones, esculturas, telas, bordados, siluetas, sombras, interpretaciones tenebrosas, plastilina, vinilo, cassettes, tecnología casera, danzas fúnebres, textos y voces.

El resultado es un "brillante friso" que recoge relatos familiares privados para la construcción de una identidad colectiva y, por lo tanto, política. Así, la Junta ha destacado que se trata de "un cine de barraca de feria donde abuelas, madres e hijas se reúnen para dar forma a los miedos, dar voz a otros del pasado e inventar algunos más".

La idea viene de 2012 cuando nace Daniela, hija de Rocío Huertas, quien, a la vez, pierde una ayuda a la producción de una película en la que había trabajado varios años. Huertas comienza a grabar situaciones familiares de forma teatralizada en las que implica a su hija y a su madre, donde habla del maltrato físico y psicológico al que fue sometida cuando quedó huérfana en su infancia durante la posguerra española.

"Como creadora tuve la certeza de que no había tema más importante para que el relato guiase a mi hija, la ayudará a entender de dónde viene y que el amor puede vencer al miedo", ha explicado la autora de la obra.

La directora y Anna Jonsson han resaltado que este proyecto "nace de la necesidad de compartir experiencias y de encontrar nuevos lenguajes que interpreten y representen nuevos pensamientos", al tiempo que han añadido que "queríamos crear alianzas entre artistas para reestructurar esa red cultural experimental que el distanciamiento social derivado de la pandemia nos ha arrebatado".

Asimismo, ambas artistas han manifestado su deseo "de contagiar al público la necesidad de participar de los procesos de socialización en primera persona, contando su propia historia, para ensanchar la memoria colectiva".

ROCÍO HUERTAS Y 'LES TRICOTEUSES'

Rocío Huertas estudió Artes Escénicas en Praga y en el Instituto del Teatro de Sevilla. Es máster of Arts por el Central Saint Martins College of Arts en Londres, y máster en Artes Digitales por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Ha participado en cursos de cine en Nueva York, Praga, Utrecht, Cuba y Berlín.

Sus surrealistas obras audiovisuales han ganado una veintena de premios y se han proyectado en los festivales de cine de Sitges, San Antonio (Texas), Open Cinema de San Petersburgo, Sofía, Uruguay o Amsterdam. Directora de la película 'La Alameda', estrenada los festivales de Sevilla, Alcances de Cádiz e Iberoamericano de Huelva.

Además, ha participado en los programas Media de la Unión Europea EAVE (Austria y Luxemburgo) y Katapult film (Hungría). En teatro ha dirigido 'Paisajes', 'The bloody tragedy of the world', y 'Memory houses' en colaboración de la compañía de teatro de objetos Warner & Consorten. Junto con Anna Jonsson y Greta García-Jonsson forman 'Les Tricoteuses'.