La Junta prevé que la economía andaluza crezca un 6,5-7% y sume hasta 125.000 empleos en 2021

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha explicado este jueves que mantiene su previsión de que el PIB andaluz crezca entre un 6,5 y un 7 por ciento este año 2021, así como que el empleo en Andalucía crezca este año en una horquilla aproximada de entre 110.000 y 125.000 trabajadores.

Así lo ha indicado el consejero durante su participación en el foro 'Andalucía hacia el futuro' que la agencia Europa Press está organizando desde este pasado miércoles en Sevilla, y en el que ha declarado que mantiene un "optimismo moderado" sobre la evolución de la economía en los próximos meses.

De esta manera, ha indicado que espera que "las materias primas, la energía y la logística no representen un cuello de botella demasiado fuerte, y que el próximo año podamos recuperar el nivel de Producto Interior Bruto (PIB) que teníamos a finales de 2019", antes de la pandemia de Covid-19.

No obstante, el consejero ha avisado de que su departamento "revisará si es necesario en las próximas semanas" su previsión de crecimiento de la economía andaluza para este año, porque aunque en los últimos meses se ha mantenido en el pronóstico de que se incremente en un 7%, "acontecimientos como el precio de las materias primas o los cuellos de botella desde el punto de vista productivo, de logística y distribución que están afectando negativamente a muchos sectores a nivel mundial están socavando los fundamentos de este crecimiento tan sólido o robusto que estamos teniendo".

En ese sentido, "si esto continúa en el tiempo, la tasa de crecimiento habrá que rebajarla alguna décima", según ha reconocido el consejero, quien ha aludido durante su intervención a la "preocupación" que produce actualmente el que "el precio de las materias primas, del petróleo en particular", haya experimentado "un incremento espectacular en los últimos meses", que en su conjunto ha sido superior al 51%, según ha puesto de relieve.

ELEVADA INFLACIÓN

Velasco ha subrayado que esto "resulta relevante para la economía desde el punto de vista macroeconómico" porque "está alimentando la inflación", y al respecto ha recordado que el último dato del Índice de Precios al Consumo (IPC) en España correspondiente al pasado mes de septiembre "eleva al 4% la tasa de inflación", un nivel que "no se veía desde 2008, cuando estalló la crisis anterior".

El consejero ha incidido en que una tasa de inflación del 4% "es muy elevada, porque en circunstancias normales es del 2%", si bien ha explicado que "la tendencia estructural de la inflación, la llamada inflación subyacente, en el caso de la economía española es sólo del 1%", un dato "muy bajo" que es además "significativamente inferior que el de la de la zona euro, que es del 1,9%".

Tras señalar que si esa tendencia se confirma "sería una buena noticia, porque la economía andaluza y española ganaría competitividad respecto de las economías europeas", el titular andaluz de Transformación Económica ha abogado por "evitar por todos los medios que esta tasa de inflación del 4% se tome como referencia en la negociación de los convenios colectivos" que se realizan ahora, "y en el corto plazo, en los próximos meses".

Y es que, según ha advertido, si se toma como referencia esa inflación del 4%, "las empresas no van a poder amortiguar un coste salarial que se eleva muy rápidamente si se toma como referencia para la subida" de sueldos, ya que "las empresas tienen capacidad para absorber ese incremento de costes, pero no inmediatamente", y "en el muy corto plazo no es posible hacerlo".

El consejero ha explicado que, en estas circunstancias, las políticas que se aplican "típicamente" pasan por una política fiscal de reducción del gasto público "y/o elevando impuestos", y una política monetaria con la que "se elevan los tipos de interés por parte del banco central" correspondiente "para contener primero, y después reducir, precios", y que de esa manera "la macroeconomía vuelva a una situación de normalidad", según ha abundado Velasco antes de advertir que "a lo largo de ese proceso hay miles de empresas que desaparecen porque no pueden soportar unos costes de financiación tan elevados".

DATOS DE LA ECONOMÍA ANDALUZA

Por otro lado, el consejero se ha detenido en destacar otros datos de la economía andaluza que demuestra "cómo se está transformando", y entre ellos ha puesto de relieve que, durante el primer semestre de 2021, el empleo en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Andalucía "creció un 9,8%, y el número de empresas un 7,6%, frente a la media de todos los sectores del 5,5%".

Asimismo, ha destacado que Andalucía ha acudido al evento 'South Summit', que se celebra esta semana en Madrid, con "más de 40 empresas tecnológicas", que cuentan con expositores o imparten charlas "para tener visibilidad y que otros inversores las conocen", de forma que ha sido "la comunidad autónoma con mayor número de empresas tecnológicas en el evento más importante del sur de Europa" en ese sector.

El consejero también ha aludido al Plan General de Emprendimiento aprobado por su departamento con el que éste "va a contribuir a que las empresas tecnológicas nazcan diseñando el entorno adecuado y, sobre todo, se desarrollen y hagan crecer a la economía sobre unas bases nuevas".

Asimismo, ha puesto de relieve la "simplificación" de "trabas administrativas" impulsada por su Consejería, con la que "ya suprimimos 100 procedimientos" y "estamos dándole otra vuelta para reducir un 25% más", según ha confirmado, para defender que esto es "muy importante para que el conjunto de los sectores de la economía ganen en competitividad".

De igual modo, Rogelio Velasco ha destacado que Andalucía ha sido "la tercera comunidad autónoma en recepción de inversión extranjera" con 400 millones de euros en el primer semestre de este año, "por delante de la Comunidad Valenciana o País Vasco", así como que las exportaciones andaluzas han experimentado en los primeros siete meses de 2021 una subida interanual del 18,23%.

El consejero ha aludido también al liderazgo de Andalucía en el crecimiento de trabajadores autónomos, y al respecto ha apuntado que, "en el corto plazo", está "muy bien" que el que "muchas de las personas que se han quedado en desempleo se busquen la vida individualmente y vuelvan al mercado de trabajo como autónomos", pero ha advertido de que, "en el largo plazo, una economía que tenga aspiraciones de competir con los mejores no puede basar su mercado de trabajo en los autónomos".

Finalmente, el consejero se ha declarado también "optimista" en relación a la evolución de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que afectan aún a unos 30.000 trabajadores en Andalucía, una cifra que se ha reducido así "en un 90% desde marzo-abril del año pasado", cuando estalló la pandemia, según ha puesto de relieve Rogelio Velasco, quien ha avisado de que "no podemos estar hasta el infinito con ERTE, porque la economía no lo aguanta".