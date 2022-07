BCE.- Agenda Informativa de Europa Press para el 6 de julio ( 3 )

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

AGENDA de actos e informaciones previstas para este miércoles, 6 de julio

ECONOMÍA-LABORAL

-- 08.40 horas: El exministro de Economía y vicepresidente del BCE es entrevistado en cadena COPE.

-- 09.00 horas: En Roma (Italia), la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantiene un encuentro con el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES / ETUC), Luca Visentini, en el Hotel Stendhal & Luxury Suites Dependance, en Roma (Italia). Via Sistina, 4; A las 10.00 horas, participa en el evento sobre 'Aspectos Transnacionales del Trabajo en Plataformas', organizado por la Autoridad Laboral Europea en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales de Italia, en la Sala Capitular del Senado, en Roma. Piazza della Minerva, 38; A las 11.45 horas, asiste a la firma de la Declaración de Intenciones entre las Inspecciones de Trabajo de Italia y España, en el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales de Italia, en Roma. Via Vittorio Veneto, 56; A las 12.00 horas, mantiene un encuentro trilateral con el ministro de Trabajo y Políticas Sociales de Italia, Andrea Orlando, y el comisario de Empleo y Derechos Sociales de la UE, Nicolas Schmit, en el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales de Italia, en Roma. Via Vittorio Veneto, 56; A las 13.00 horas, comparece en rueda de prensa conjunta con el ministro de Trabajo y Políticas Sociales de Italia, Andrea Orlando, y el comisario de Empleo y Derechos Sociales de la UE, Nicolas Schmit, en el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales de Italia, en Roma. Via Vittorio Veneto, 56; A las 15.25 horas, se reúne con el nuevo director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert Houngbo, en la sede del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Via Paolo di Dono, 44. Roma.

-- 09.00 horas: En Madrid, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, participa en el desayuno informativo Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum. Hotel Ritz, Plaza de la Lealtad, 5.

-- 09.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez, y el presidente de DigitalEs, Eduardo Serra, inauguran la edición 2022 del DigitalEs Summit. Posteriomente, intervendrá el presidente de Telefóncia España, Emilio Gayo, el consejero delegado de Orange España, Jean François Fallacher, y el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, entre otros (Universidad de Navarra, C/ Marquesado de Sta. Marta, 3).

-- 09.30 horas: En Madrid, CCOO y UGT se movilizan ante la sede de la CEOE para exigir salarios dignos. En el acto harán declaraciones los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y las secretarias generales de CCOO y UGT en Madrid, Paloma López y Marina Prieto. La concentración será en la calle Diego de León, 50. .

-- 09.45 horas: En Santander, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, intervendrá este miércoles, 6 de julio, en la inauguración del curso titulado 'La conciencia fiscal en España: dónde estamos y cómo podemos mejorar', que se celebra en Santander. Antes del inicio del acto, a las 9.45 horas, la ministra atenderá a los medios de comunicación en la entrada del aula

-- 10.00 horas: La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, interviene en un vídeo pregrabado en la mesa 'Fortalecer el stock de capital', de la UIMP. .

-- 10.00 horas: En Online, edmond de Rothschild AM organiza un encuentro en el que su director de inversiones global, Benjamin Melman, analizará las perspectivas macro para la segunda parte del 2022.

-- 10.00 horas: En Online, el Instituto de Estudios Económicos presenta la revista 'La necesidad de garantizar la propiedad privada en España como condición para la mejora del mercado del alquiler. Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2021'. Se puede seguir a través de la plataforma 'Zoom'.

-- 10.00 horas: En Madrid, merco presenta el estudio sobre 'Empresas y Líderes 2022', que mide la reputación corporativa de empresas y directivos que operan en España. En las oficinas de Merco, calle Orense 68, y también a través de Zoom.

-- 10.00 horas: En Madrid, congreso AECOC de Smart Distribution. Participan, entre otros, el director general de Tráfico, Pere Navarro, y la subdirectora general de Aire Limpio y Sostenibilidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Marta Muñoz. En el Estadio Wanda Metropolitano (Avenida Luis Aragonés, 4, entrada por la puerta 3).

-- 10.30 horas: En Madrid, deutsche Bank España dará sus previsiones para el segundo semestre.

-- 10.30 horas: En Online, el Consejo General de Economistas y FAEDPYME presentan el informe 'Pyme 2022: Digitalización y Desarrollo Sostenible de la Pyme en España'. Se puede seguir a través de la plataforma 'Zoom'.

-- 10.30 horas: En Madrid, el presidente de Lantania, Federico Ávila, presenta el nuevo Plan Estratégico 2022-26 y los resultados de 2021. En Calle Sobrado, 2 y Zoom.

-- 11.00 horas: En Madrid, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, preside la reunión de la Conferencia Sectorial de Transportes en la que también participarán los responsables de Transportes de las comunidades y ciudades autónomas. En la Sede del Ministerio, Paseo de la Castellana, 67. Se podrá seguir 'online' en https://www.youtube.com/watch?v=o1Hxrbf7z7Q

-- 11.00 horas: En Madrid, la presidenta de la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC), Elena Salgado, presentará las novedades y claves principales de la evolución del sector de la consultoría española en el ejercicio 2021. C/ Monte Esquinza, nº 34, 2ºB.

-- 12.00 horas: En Madrid, iX Encuentro de los Proveedores de Automoción (Sernauto). Asisitirán el presidente de Sernauto, Francisco J. Riberas y el presidente de Repsol, Antonio Brufau, entre otros. En Ifema Madrid.

-- 13.45 horas: La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, es entrevistada en el programa 'En boca de todos' de Cuatro. .

-- 15.00 horas: En Online, columbia Threadneedle Investments organiza un webinar sobre los impactos económicos de la guerra en Ucrania.

-- 18.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, reunirá la Mesa de Diálogo Social para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El encuentro tendrá cobertura gráfica (mudo) al inicio de la reunión. A su término, a las 20:00 horas (hora aproximada), la vicepresidenta atenderá a los medios. Los medios interesados deben dirigir sus solicitudes de acreditación a prensa@economia.gob.es.