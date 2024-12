Guindos (BCE) avisa de que los bancos insolventes son "una rémora" para la economía

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha reiterado las críticas del dictamen publicado por la institución sobre el nuevo impuesto a la banca en España al advertir del riesgo de que afecte a la solvencia y la capacidad de dar crédito de las entidades, añadiendo que una banca insolvente resulta "una rémora" para la evolución de la economía.

En una entrevista con RNE, el economista español ha recordado que en su dictamen, el BCE apunta que este impuesto "puede afectar a la solvencia" de los bancos y ha advertido de que, como se vio en España entre 2010 y 2011, unos bancos insolventes "son una rémora muy importante para la evolución económica", que puede acabar desembocando en una recesión.

"Sin una banca saneada no hay una evolución económica positiva", ha repetido el ex ministro español de Economía y Competitividad, que ha destacado un reciente artículo de 'The Economist' donde se señala el buen desempeño de la economía española en parte por la reforma y saneamiento de la banca acometida hace diez años, "porque con una banca con problemas no hay ninguna mejora posible".

Asimismo, ha recordado que la opinión del BCE, sin carácter vinculante, advierte de que el gravamen planteado por el Gobierno puede afectar a la concesión de crédito y al coste de los préstamos para familias y empresas, además de abrir la puerta a una cierta fragmentación del mercado bancario europeo.

"Nosotros no entramos en si ganan mucho o ganan poco. Nosotros lo que queremos es que los bancos den crédito y transmitan nuestras decisiones de política monetaria", ha añadido Guindos.

En cuanto a la buena marcha de la economía española, el vicepresidente del BCE ha destacado que refleja un sistema financiero sólido, la mejora de competitividad y un incremento muy fuerte de la población, lo que ha permitido un aumento del PIB sin que la renta per cápita crezca con la misma intensidad, mientras que ha apuntado la preocupación por cuestiones como la inversión, "muy parada" en España, y que el gasto público no puede crecer tanto como en los últimos años, cuando no estaban en vigor las reglas fiscales.

De tal manera, de cara a mantener el vigor del crecimiento de España en el futuro, ha señalado la importancia de "mantener la solvencia del sistema financiero", así como de mantener la competitividad de la economía española e incrementar la inversión, mientras que ha advertido de los límites y consecuencias de un modelo vinculado a los flujos de inmigración.

VIVIENDA.

Por otro lado, Guindos ha señalado que el problema de la vivienda es un tema "extremadamente sensible" en España y también en toda Europa, para el que considera debería haber una combinación de la actuación pública y una regulación adecuada desde el lado de la construcción de vivienda y el alquiler.

"Lo que se ve es que en los países en los que menos ha subido el precio de alquiler son aquellos en los cuales la regulación es más favorable al propietario", ha apuntado, para señalar factores como la restricción de la oferta en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda dado el aumento de la población.