Bruselas.- JjpD dice que Bruselas ve "inasumible" cambiar el sistema de elección de jueces antes de reformar el CGPJ

BRUSELAS, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Juezas y Jueces para la Democracia (JjpD) ha afirmado este lunes que la Comisión Europea comparte su visión de que primero debe abordarse la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de cambiarse el sistema de elección de jueces.

Después de reunirse con el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, el viceportavoz de la asociación, Fernando de la Fuente, ha asegurado que el liberal belga le ha transmitido que reiterará con "rotundidad" a España la necesidad de renovar el CGPJ, si bien no ha avanzado que medidas podría tomar Bruselas si la situación se demora.

"El comisario ha dicho que debe renovarse y que va a exigir la renovación inmediata y luego que el sistema se mejore, que nunca daña y es algo positivo", ha afirmado De la Fuente en declaraciones a la prensa tras el encuentro, recalcando que la preocupación principal del Ejecutivo europeo es la renovación.

"Entiende que ha de avanzarse en una mejora del sistema de elección de vocales, pero coincide en que es inasumible hacerlo ahora con carácter previo", ha añadido, sobre la cuestión que divide a las asociaciones judiciales y partidos políticos. "(Reynders) ha dicho que es inviable e impensable que se haga a corto plazo, como pide el PP. Una cosa bien hecha y seria es imposible que dure menos de año y medio parlamentariamente", ha apostillado De la Fuente.

Según JjpD, Reynders coincide en que la renovación del órgano de gobierno de los jueces no puede condicionarse al cambio en el sistema de elección, algo que solicita el Partido Popular, al que JjpD atribuye el bloqueo.

"Al comisario le ha preocupado que España no cumpla con los estándares básicos como la renovación de los órganos judiciales. No solo por la credibilidad de la justicia sino por cómo afecta al funcionamiento de las instituciones", ha dicho, aunque ha insistido en que en Bruselas no ven la situación comparable a la que atraviesan Polonia o Hungría.

Asimismo, el viceportavoz ha indicado que el comisario belga se ha sorprendido al saber que los 32 nominados al CGPJ son previamente escogidos por las asociaciones tras procesos de primarias, algo que para JjpD evidencia el "ruido" en torno al CGPJ y que la información "no llega de forma clara". "Pensaba que los parlamentarios podían elegir a quienes quisieran", ha apuntado.

La asociación ha aprovechado para denunciar una situación que considera "anómala" y que exigen que se resuelva en un plazo de dos o tres semanas. Cuatro asociaciones de jueces de España han cerrado reuniones para este lunes con el comisario de Justicia con el objetivo de trasladarle sus inquietudes ante la parálisis en la renovación del órgano de gobierno de los jueces.