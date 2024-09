VÍDEO: Planas califica de "excelente noticia" la nominación de Ribera como vicepresidencia ejecutiva de la CE

Considera "mezquino y poco patriótico" la amenaza del PP de no votar a favor de este nombramiento



El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha calificado de "excelente noticia para España y Europa" la propuesta de Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como vicepresidencia ejecutiva de la Comisión Europea de Transición Limpia, Justa y Competitiva, así como de comisaria de Competencia por la presidenta del organismo, Ursula von der Leyen.

"Es una excelente noticia para España y para Europa, en primer lugar por la competencia profesional de Ribera y sus méritos sobradamente reconocidos, pero además de todo eso porque significa la prolongación de las políticas que desarrollamos en España también en la Unión Europea y, a su vez, el alineamiento, yo creo que perfecto, con lo que estamos haciendo desde 2018 en España", ha asegurado Planas, antes de responder a preguntas en el Pleno del Senado.

De esta forma, el titular de Agricultura no ha dudado en reseñar que este nombramiento es una buena noticia, ya que significa "sin duda la continuación de esa agenda positiva de transformación, de crecimiento, de competitividad y de sostenibilidad".

Por otro lado, Planas también se ha referido a la nominación del luxemburgués Christophe Hansen, propuesto para comisario europeo de Agricultura y Alimentación, así como del chipriota Costas Kadis, como comisario de Pesca. "Son personas muy preparadas para llevar a cabo esa tarea dentro de la nuevo Ejecutivo europeo y espero, como ministro y en defensa de los intereses de España, que podamos lograr con esta Comisión Europea una cooperación constructiva en los ámbitos europeos", ha subrayado.

Respecto a la posibilidad de que el Partido Popular amague con no apoyar el nombramiento de Teresa Ribera, Planas ha asegurado que le parece "mezquino y poco patriótico". "Sobre todo me parece una gran muestra de la soledad del Partido Popular, porque si al final se confirma, significará no que está votando contra la propuesta de España, sino que está votando contra la propuesta de la presidenta Von der Leyen, una miembro eminente del CDU alemán y del Partido Popular Europeo", ha zanjado.

"Espero que no se confirme, honestamente, porque va a ser un gran ridículo", ha subrayado.

