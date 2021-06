Moreno: "No habrá recuperación económica completa sin cogobernanza del Gobierno en fondos UE con ccaa y ayuntamientos"

SEVILLA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este miércoles de que no habrá recuperación económica completa tras la pandemia del coronavirus si no hay cogobernanza desde el Gobierno de la nación en materia de los fondos Europeos Next Generation con las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Así se ha pronunciado Moreno, también presidente del PP Andaluz, durante su intervención en Sevilla en la inauguración de una jornada del Partido Popular Europeo sobre la Ley Europea del Clima, en la que también ha intervenido el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzizikostas.

Juanma Moreno ha agradecido al presidente del Comité de las Regiones que haya "alzado la voz" para pedir a la Unión Europea celeridad en el reparto de los fondos y para que las instituciones europeas redoblen la vigilancia para "garantizar la participación de las regiones y de las ciudades".

"Desde una visión menos centralizada y más cercana al ciudadano tenemos mucha más capacidad de acertar con esos fondos", según Moreno, quien ha agregado que si los estados confían en la cogobernanza para que esos fondos lleguen a ciudades y regiones, "vamos a llegar mucho más lejos y vamos a ser mucho más eficientes en términos económicos y sociales".

Asimismo, el presidente ha indicado que esos fondos representan para Andalucía la posibilidad de una "convergencia real" con la media de España y con la Unión Europea. "Estamos firmemente determinados a aprovechar esta oportunidad al máximo, y poner el buen nombre de Andalucía donde merece", ha apuntado.

El presidente ha querido dejar claro que la voz de Andalucía se va a oír clara y nítida en el sentido de que "no puede haber recuperación económica completa si no hay cogobernanza en materia de fondos europeos con ayuntamientos y con comunidades autónomas". "Ese objetivo es irrenunciable y fundamental, pero tristemente que no ese está haciendo de manera adecuada", según ha expresado Moreno, para quien en España vamos "tarde" con una Conferencia de Presidentes Autonómicos a finales del mes de julio porque ya están llegando los fondos.

Ha considerado además que muchos estados miembros de la UE "no están teniendo una visión acertada en términos de descentralización, incluido España", pero ha expresado que estamos aún a tiempo de evitar ese "craso error".

Juanma Moreno ha recordado que Andalucía elevó al Gobierno central un total de 151 proyectos y estas alturas todavía hay un "enorme desconocimiento" sobre los criterios de reparto y el nivel de participación del conjunto de comunidades.