Montero acusa a Ribera de querer pactar con Meloni para sumar a la extrema derecha al centro de mando de la UE

Llama a "los pueblos de España" a apostar por la ruptura "del consenso belicista" que lleva a PSOE "a defender pactos con una extrema derecha"



BILBAO, 24 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La cabeza de lista de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha acusado este viernes a la candidata del PSOE al Parlamento europeo y vicepresidenta Tercera del Gobierno, Teresa Ribera, de estar dispuesta a pactar, tras los comicios del 9 de junio, con la formación Fratelli d'Italia, liderada por Giorgia Meloni, primera ministra italiana, para incorporar a la extrema derecha al "centro de mando" de la UE "con la excusa de la guerra".

Montero, que ha acudido este viernes por la mañana a los terrenos de los astilleros Murueta en la reserva de la biosfera de Urdaibai, en Bizkaia, se ha referido, de esta forma, a una entrevista que concedió Ribera al grupo Vocento, publicada el pasado domingo, en la que, preguntada por si sería posible alcanzar pactos con los Conservadores y Reformistas (ECR), afirmó que "depende de la aritmética" que salga de las urnas y si las propuestas "que hacen son con arreglo a los valores de más Europa, respeto a la democracia y a las reglas de juego", lo que supondría "una reincorporación a la normalidad europea".

En sus declaraciones a los periodistas, la exministra de Igualdad ha hecho mención, en primer lugar, a la celebración hoy del 'Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme', y ha recordado que Euskadi, en su día, dio en el Estado español "una lección democrática" con su voto en contra a la entrada en la OTAN.

Por ello, cree que los comicios del próximo 9 de junio, "la gente de este país tiene que volver a defender la paz, los derechos humanos, el fin del genocidio en Palestina y dar de nuevo una elección democrática de defensa de la paz y de los derechos humanos".

"Estamos también enormemente preocupadas por ese particular 'querida Giorgia' que ha dado hoy la vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE a las elecciones europeas. Teresa Ribera ha entonado su propio 'querida Giorgia', ha dicho que el Partido Socialista está dispuesto a pactar con la extrema derecha de Giorgia Meloni, que como saben es una declarada antiabortista", ha indicado.

Este mismo viernes el que fuera vicxepresidente del Gobierno y cofundador de Podemos, Pablo Iglesias, ha difundido a través de las redes sociales la citada entrevista de Teresa Ribera, que ha llevado a Irene Montero a acusar a la candidata socialista de abrir la puerta a los acuerdos con Meloni.

"LA GUERRA COMO EXCUSA"

Montero ha alertado de que "la guerra va a ser la excusa para incorporar al centro de toma de decisiones de Europa a la extrema derecha". "Creemos que es el momento de que sociedades como la vasca, que los pueblos de España, hagan una apuesta clara por la paz y por la ruptura de ese consenso belicista que está llevando hasta a la socialdemocracia a defender los pactos con una extrema derecha como la de Meloni", ha emplazado.

Según ha destacado, la presidenta de Italia "obliga a las mujeres en su país a escuchar el latido de un feto antes de interrumpir de forma voluntaria su embarazo" y permite "que las antiabortistas y los antiabortistas acosen a las mujeres que van a interrumpir su embarazo".

"No podemos permitir que en el corazón de las decisiones de Europa se incorpore la extrema derecha con la excusa de la guerra y, al contrario, necesitamos paz y más derechos. A la extrema derecha no la vamos a frenar incorporándola al centro de mando de Europa, la vamos a frenar con paz y con más derechos, no con una apuesta por ese consenso bélico que, como ya saben, a cara descubierta defiende también la vicepresidenta Ribera", ha censurado.

Preguntada por si de verdad cree que la socialdemocracia puede acabar pactando con el partido de Giorgia Meloni, ha insistido en que es lo que "ha dicho Ribera, que el Partido Socialista está dispuesto a pactar con la extrema derecha de Meloni".

A su juicio, la guerra va a ser "la excusa para que se incorpore al centro de decisiones de Europa a la extrema derecha" y "lo grave" es que ahora se sume el PSOE a este argumento.

"FRENAR A LA EXTREMA DERECHA"

La candidata de Podemos ha manifestado que hay "un objetivo común" de las sociedades en Europa de "frenar a la extrema derecha", pero ha señalado que, para ello, no se les puede "incorporar al centro de mando de Europa".

"A la extrema derecha se le frena garantizando derechos y rompiendo el consenso belicista, es decir, apostando por la paz, por el fin del genocidio y por la garantía de los derechos sociales, de los derechos feministas, no incorporando a la extrema derecha al centro de decisiones de Europa", ha reiterado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/874419/1/irene-montero-a...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06