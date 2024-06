Padilla asume que este año será el de la Ley ELA: "Sería imperdonable que no lo fuera"

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha sentenciado que "sería imperdonable" que este año no se produjera la aprobación de la Ley ELA, tras clausurar el acto 'Vivir Europa con ELA', organizado por el Parlamento Europeo y la asociación ADELA.

Asimismo, ha reivindicado la importancia de impulsar una ley "ambiciosa" que amplíe la cobertura más allá de los pacientes de ELA, tal y como propusieron PSOE y Sumar en su texto.

En este sentido, ha defendido un documento refundido de las tres proposiciones (PP, Junts y PSOE junto con Sumar). "No contemplo dentro de las opciones posibles el que no sea un texto consensuado", ha aseverado.

"El texto legislativo tiene que cubrir por completo las necesidades de los pacientes con ELA, pero que también, y como ha ocurrido a lo largo de la historia en muchos desarrollos legislativos, tiene que ser palanca para poder cubrir a las personas que tengan esas necesidades y ese mismo sufrimiento más allá del diagnóstico concreto de una enfermedad", ha expresado Padilla.

En este punto, ha señalado que el diagnóstico, muchas veces, aunque se busque, puede "no llegar de forma rápida", por lo que no puede ser "la única llave". "No puede ser que solamente el diagnóstico sea la llave que logre abrir la cerradura para poder acceder a las prestaciones de un sistema sanitario y un sistema de protección social", ha declarado.

Así, el sistema "tiene que dar cobertura a las necesidades de la gente", especialmente a las de la gente "más vulnerable" en un contexto de "disminución de la expectativa de vida".

"Nosotros sí que creemos que es el momento de llegar a un consenso que parta de que las necesidades de los pacientes con ELA tienen que quedar totalmente cubiertas, pero que también sea un texto ambicioso y que comprometa al Gobierno y a las instituciones para poder cubrir las necesidades de todas aquellas personas que tengan unas necesidades más o menos similares", ha finalizado.