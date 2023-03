Puigdemont y Comin denuncian la detención "ilegal" de Ponsatí y acusan a España de violar su inmunidad

Piden a Metsola que proteja sus derechos y descartan volver a España porque "el exilio da posición de fuerza mayor que la cárcel"



BRUSELAS, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresident de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, y el exconseller y eurodiputado Toni Comin han denunciado este martes la detención "ilegal"de Clara Ponsatí, también eurodiputada de Junts, a su llegada a Barcelona, y han acusado a España de violar su inmunidad parlamentaria.

"A una persona que goza de inmunidad no se la puede detener salvo delito flagrante, que no es el caso, y por tanto España ha violado la inmunidad de una eurodiputada y ahora esperamos que la presidenta del Parlamento Europeo no haga como siempre cuando se trata de España, que es mirar para otro lado o darles la razón", ha afirmado Puigdemont en declaraciones a la prensa desde la Eurocámara en Bruselas.

El expresident de la Generalitat ha pedido la intervención de Roberta Metsola, asegurando que "no puede seguir callando" y debe actuar con "imparcialidad", preocuparse por la situación de Ponsatí y proteger sus derechos.

"No se ha rendido, ha puesto en contradicción las costuras del Estado español y ha puesto en evidencia las carencias democráticas", ha manifestado Puigdemont sobre la que fue su consellera de Educación en 2017.

Ante el pleno del Parlamento Europeo que comienza este miércoles en la capital comunitaria, Comin ha afirmado que si el juez del Tribunal Supremo Alberto Llarena impide la presencia de la eurodiputada de Junts estará "vulnerando" la legislación europea y se situará en una posición de "desobediencia" al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Y sobre la posibilidad de seguir sus pasos y regresar a España, ambos dirigentes catalanes han recordado que la situación judicial de Ponsatí es distinta a la suya, ya que a la desobediencia se suma la malversación. "Desde el exilio nuestra posición es de fuerza y nos permite confrontar pacífica y democráticamente con el Estado español en mejores condiciones. Los años han demostrado que da una posición de fuerza mayor el exilio que la cárcel", ha subrayado Comin.

Ponsatí ha regresado a España este martes tras vivir los últimos cinco años entre Escocia y Bélgica, donde ostenta el cargo de eurodiputada desde 2020, sin entregarse a las autoridades pese a estar procesada por un delito de desobediencia por el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 y pesa contra ella una orden de detención y puesta a disposición.

Un mosso d'Esquadra de paisano ha detenido a Ponsatí a las 18.07 horas en la plaza de la Catedral de Barcelona después de la rueda de prensa que ha realizado en el Colegio de Periodistas de Barcelona. La política independentista se ha identificado como eurodiputada y ha dicho que tiene inmunidad.