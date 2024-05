Robles dice que el buque 'Borkum' "no va a Israel" sino a otro país de la UE y pide un alto el fuego en Gaza

BARBATE (CÁDIZ), 16 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que el carguero 'Borkum', que está previsto que recale en puerto de Cartagena, "no va a Israel" sino a otro país de la Unión Europea y que "ignora" el contenido del mismo, manifestando además que la posición de España en este caso es "clarísima" y que se está pidiendo el alto fuego "definitivamente" en Gaza ya que lo que está pasando allí es "absolutamente lamentable".

"La posición clarísima del Gobierno español en este sentido es que termine la violencia", ha afirmado la ministra en declaraciones a los medios durante una visita al Campo de Adiestramiento 'Sierra del Retín' en Barbate (Cádiz), donde militares ucranianos están recibiendo formación de la Armada.

Sobre el barco y la denuncia interpuesta por Podemos ante la Audiencia Nacional para que se investigue el contenido del buque ante "serias sospechas" de que carga armamento cuyo destino es Israel, Margarita Robles ha comentado que ha hablado con la secretaria general de este partido, Ione Belarra, para abordar este asunto después de que enviarse, ha dicho, una carta a su ministerio.

En ese sentido, ha recordado que Defensa no tiene "ninguna competencia" sobre este caso y que aunque "es verdad que hay un barco, ignoro el contenido". "Por lo que sabemos viene en condiciones legales desde el punto de vista del Ministerio de Defensa e hicimos todas las averiguaciones y así se lo trasladé a la diputada Ione Belarra", ha añadido.

Por parte del Ministerio de Defensa se han hecho "todas las averiguaciones necesarias" para ver si había "algún tipo de actuación que se pudiera hacer", ha señalado Robles, informando en este caso que estas no se han producido. "Lo que nosotros sabemos y nos consta es que de momento el barco no va a Israel, sino que va a un país de la Unión Europea. Y en todo caso, no es competencia de Defensa en este momento", ha concluido.

