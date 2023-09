El Ministerio de Cultura y Deporte organiza en Pamplona una jornada internacional sobre 3D y patrimonio cultural

PAMPLONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos y Auditorio de Pamplona acogerá el próximo 17 de octubre la jornada internacional Europeana 2023, organizada por el Ministerio de Cultura y Deporte, en colaboración con la Fundación Europeana. El encuentro se centrará en el 3D y el patrimonio cultural, y se basará en los debates celebrados en el encuentro del 2022, que tuvo lugar bajo la Presidencia sueca del Consejo de la Unión Europea.

Con el título 'Accelerating 3D in the common European data space for cultural heritage: Building capacity for 3D', la jornada reunirá a representantes políticos y culturales de toda Europa, así como a expertos internacionales en digitalización y preservación del patrimonio cultural.

Las personas participantes explorarán algunos de los aspectos del desarrollo de las capacidades de los profesionales del patrimonio cultural para crear y poner a disposición datos 3D de alta calidad en el espacio común europeo.

Asimismo, la jornada contribuirá a 'Twin it! 3D for Europe's culture', una campaña para impulsar y recopilar contenido 3D en el espacio de datos para el patrimonio cultural.

La audiencia principal de este evento incluye a miembros del grupo de expertos de la Comisión Europea sobre un espacio común europeo de datos para el patrimonio cultural, puntos de contacto de los Estados miembros para 'Twin it!' e instituciones y profesionales del patrimonio cultural español y europeo. El acto también está abierto a un público más amplio en línea.