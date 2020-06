Podemos-IU pregunta a EH Bildu si trabajará por lograr un tripartito o se resignará a estar en la oposición

Cree que el PSE-EE "puede cambiar de idea", como hizo el PSOE a la hora de cerrar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos

La candidata de Lehendakari de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha preguntado a la aspirante de EH Bildu a la presidencia del Gobierno Vasco, Maddalen Iriarte, si está dispuesta a trabajar "todo lo que hace falta para conseguir el tripartito" que incluya al PSE-EE, o si se va a resignar a estar en la oposición".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Gorrotxategi ha apuntado que EH Bildu "tiene un problema, una mochila, una inercia que tiene que ver con el pasado violento en este país". "Pero a sus líderes políticos, en este momento, yo les sitúo fuera de esa onda de la violencia", ha añadido.

A su juicio, no es demasiado pronto para una alianza de izquierdas en Euskadi y, en alusión a las pintadas que sufrió en su casa la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, ha señalado que, aunque el ataque a su domicilio tiene mayor gravedad, ha recordado que también han sido saboteadas sedes de Podemos, del PNV e incluso de Bildu.

"No quiero equipararlo, porque no es lo mismo, pero sí hemos estado en el punto de mira de ciertas personas que no son capaces de aceptar la democracia como un juego natural en esta sociedad. Y yo no creo que ese episodio tenga que obstaculizar nada. Creo que, por encima de esto, que es una parte muy pequeñita de esta sociedad, todos convenimos en que es necesario superar esa fase de crispación, de violencia y de mirar a futuro en clave de izquierda", ha manifestado.

Miren Gorrotxategi ha asegurado que su formación no pactará con la derecha y ha insistido en la necesidad de conformar un tripartito de izquierdas en Euskadi, pese a la negativa del PSE-EE a esta alianza.

A su juicio, los socialistas vascos pueden cambiar de idea, como hizo el PSOE a la hora de cerrar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos. "Recordemos a Pedro Sánchez diciendo que no dormiría tranquilo si estuviera Pablo Iglesias en la Vicepresidencia de la Moncloa. ¿Y quién es el vicepresidente primero del Gobierno español? Pablo Iglesias", ha añadido.

Además, ha apuntado que, dentro del Partido Socialista, en el Estado o en Euskadi, puede haber "tracciones distintas, impulsos distintos y orientaciones distintas, pero, al final, la realidad se impone, y hay que priorizar objetivos". "Todos convendremos en que menos mal que hoy en el Gobierno de España se sientan el PSOE con Podemos, porque las cosas en esta pandemia habrían sido distintas", ha indicado.

Gorrotxategi ha indicado que durante la campaña a las elecciones al Parlamento Vasco del 12 de julio, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, estará, al menos, en dos ocasiones.