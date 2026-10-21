La A-15 se cerrará el próximo martes por la noche para realizar tareas de inspección de seguridad

SAN SEBASTIÁN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La carretera A-15 se cerrará el próximo martes, día 27, por la noche para realizar tareas de inspección de seguridad, según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa.

La institución foral realiza habitualmente tareas de mantenimiento y actualización en las instalaciones de la carretera A-15 y algunas de estas instalaciones se encuentran en el interior del túnel. Por ello, para poder realizar su mantenimiento "es necesario generar afecciones al tráfico". En esta ocasión se pretenden realizar una inspección en el túnel de Gorosmendi.

La ejecución de las tareas previstas implica el corte total al tráfico en ambos sentidos durante una noche. En sentido Andoain el corte se realizará desde el enlace de Berastegi, mientras que en sentido Pamplona se realizará desde el enlace de Sorabilla en Andoain.

El corte se realizará en horario nocturno desde las 22.00 del 27 de octubre hasta las 06.00 horas del día 28 de octubre. A partir de las 06.00 horas se desmontará la señalización provisional y se abrirá al tráfico la totalidad de la A-15.

Será la UTE Miramon 2023 la empresa que realice los trabajos principales. Además, se aprovechará para que otras empresas realicen ciertas mejoras en la misma vía. La Diputación ha destacado que el corte en sentido Andoain obligará a los usuarios de la A-15 a tomar otros itinerarios.

Para itinerarios de largo recorrido desde Navarra hacia Gipuzkoa, el itinerario recomendado será la N-I hasta Altsasu tomando la A-10 (Autovía de la Sakana) en Irurtzun. Sólo para los destinos locales, como Berastegi, Elduain o Berrobi, el corte en sentido Andoain permitirá a los usuarios de la A-15, a realizar el giro en el enlace de Berastegi, circular por la GI- 2130 (carretera de Tolosa a Leitza) hasta su destino.

Para itinerarios de largo recorrido desde Gipuzkoa hacia Navarra, el corte en sentido Pamplona obligará a los usuarios de la A-15 a continuar por la N-I en sentido Vitoria hasta Altsasu, continuando por la A-10 (Autovía de la Sakana) hasta Irurtzun. Los vehículos con destino Lekunberri o Leitza podrán opcionalmente utilizar la carretera GI-2135 (carretera de Tolosa a Lekunberri) por Tolosa.