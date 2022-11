Un 15,9% de los restaurantes y bares de España tienen un alto nivel de digitalización y el 42,8% página web

Madrid, Barcelona, Baleares y Málaga lideran la transformación digital en la restauración según un estudio de BCC Innovation y Delectatech

SAN SEBASTIÁN, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 15,9% de los restaurantes, cafeterías y bares de España están altamente digitalizados y el 42,8% de los establecimientos tiene página web, según las conclusiones del primer informe masivo que ha medido el estado de la digitalización en estos establecimientos, elaborado por BCC Innovation -centro tecnológico especializado en Gastronomía de Basque Culinary Center- y Delectatech -startup de Barcelona especializada en Inteligencia Artificial para el sector de FoodService-.

La medición de la digitalización se ha efectuado en más de 240.000 establecimientos gracias al motor de Inteligencia Artificial de Delectatech, que extrae y procesa los datos online de fuentes públicas de una muestra representativa y actualizada del censo total del canal HORECA.

El estudio ha sido presentado este lunes vía online por ambas entidades. Para llevar a cabo este análisis, BCC Innovation y Delectatech han desarrollado el Digital HORECA Profile (DHP), el primer estándar de medición para evaluar el nivel de madurez digital de cualquier establecimiento de hostelería. Consta de ocho ejes donde se evalúan los ámbitos más relevantes en la digitalización de estos negocios.

En este primer estudio se han analizado los tres ejes relacionados con tareas de 'front-office', como son la presencia de marca online, la comunicación online y los servicios digitales de experiencia del cliente. El objetivo ha sido obtener un diagnóstico real del estado de la digitalización del sector.

PRINCIPALES DATOS

El 15,9% de los establecimientos de España tiene un alto nivel de digitalización, según este primer informe que analiza los tres ejes del Digital HORECA Profile relacionados con tareas de 'front-office'.

Madrid, Barcelona, Baleares y Málaga lideran la transformación digital en la restauración, mientras que Ceuta, Jaén, Ourense y Huelva son las provincias de España con un menor nivel de digitalización del sector de la restauración.

El análisis de la presencia de marca, a través de la digitalización, ha revelado que el 42,8% de los establecimientos en España tiene página web. En la gestión y comunicación con el cliente, se ha detectado que el 33,6% de los locales que están en Google o Tripadvisor no tienen el control de sus datos o no los actualizan, mientras que los establecimientos que sí tienen el control de sus datos tienen tres veces más 'reviews' en estos directorios online.

En referencia a las reservas digitales, se ha constatado que solo el 7,3% usa sistema de reserva digital; el 13,8% tiene carta digital; el 21,1% tiene servicio de wifi; el 34,3% hace 'delivery' y 'take away'; el 76,4% de estos con agregador (Glovo, Just Eat o UberEats) y el 23,6% con delivery propio o no digital.

El informe también ha analizado el nivel de adopción digital. Tras el análisis, se ha detectado que un 2,8% del total son 'innovators' (entusiastas), es decir, los primeros en adoptar la innovación; los 'early adopters' o visionarios (13,1% del total) son la referencia para el resto de consumidores.

Asimismo, los 'early majority' o pragmáticos (32,4%) adoptan la innovación cuando ya ha sido aprobada por los 'early adopters'; los 'late majority' o conservadores (también 48% del total) esperan a adoptar la innovación cuando la utiliza gran parte del mercado; y los 'laggards' o rezagados (3,7% del total) son los últimos en probar la innovación.

Una vez publicados los datos en el marco de España, el estudio va a centrar su investigación en el análisis del sector en Euskadi como región "pionera y piloto", de la mano de entidades colaboradoras estratégicas locales, para la elaboración de un informe a nivel regional.