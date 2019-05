E-Podemos denuncia que la Margen Izquierda es "el paradigma de la Euskadi de dos velocidades" de PNV-PSE

Actualizado 08/05/2019 16:09:05 CET

Quiere "romper décadas" de Gobiernos de PNV y PSE en Barakaldo para hacer "una revolución municipalista"

BILBAO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Elkarrekin Podemos ha denunciado que la Margen Izquierda es "el paradigma de la Euskadi de dos velocidades" del acuerdo institucional que mantienen el PNV y el PSE-EE. Además, se propone "romper décadas" de Gobiernos jeltzales y socialistas en Barakaldo para hacer "una revolución municipalista".

La coalición formada por Podemos, Ezker Anitza-IU y Equo ha celebrado este miércoles en Barakaldo un acto político que ha contado con la presencia del secretario general de Podemos Euskadi y portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, el candidato a la Alcaldía de Barakaldo, Eder Álvarez, la aspirante a Juntas Generales de Bizkaia, Stella García, y la candidata a diputada general, Eneritz de Madariaga.

Martínez ha criticado que "la Margen Izquierda es el paradigma de la Euskadi de dos velocidades que el acuerdo institucional del PNV y el PSE-EE en todos los niveles está dejando". "Ha quedado demostrado que el proyecto de país que tienen sólo beneficia a unas pocas personas y a unas zonas, y Barakaldo y sus gentes están fuera de este proyecto que cada vez muestra más sombras", ha añadido.

Por ello, se ha preguntado dónde está la Margen Izquierda y dónde debería estar. "¿Por qué no se han resuelto aún las consecuencias de la terrible desindustrialización de los 80?. Preguntemos a quien ha gobernado tantos años. Nadie que no haya sido capaz, bien por mala gestión bien por dejadez, dar respuesta a la desigualdad, el desempleo, la falta de oportunidades o los problemas ambientales como el lindano en Barakaldo, merece una nueva oportunidad al frente del Ayuntamiento o de las Juntas Generales", ha manifestado.

El líder de Podemos Euskadi ha recordado que el próximo 26 de mayo la papeleta de la coalición de izquierdas será "la del futuro, la de un proyecto joven, feminista y ecologista". A su juicio, se trata de "un proyecto político que tiene por objetivo colocar a Euskadi, a Ezkerraldea y a Barakaldo en el lugar que se merecen en el siglo XXI: el de la igualdad de oportunidades, la prosperidad, el bienestar, la vanguardia de la transición ecológica y el feminismo".

Para Lander Martínez, hay que construir "un lugar donde las personas jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida y las calles estén llenas de vida, porque no se ha dejado a nadie atrás, y los equipamientos e infraestructuras responden a las necesidades de las personas".

"En Barakaldo, Elkarrekin Podemos coge el relevo del gran trabajo del equipo de Irabazi en el Ayuntamiento, que en estos cuatro años ha demostrado seriedad y solvencia, y han hecho un trabajo intachable con los movimientos y colectivos locales".

UNIDAD POPULAR

Por su parte, Eder Álvarez ha destacado que la coalición que encabeza en estas elecciones municipales es "una candidatura de unidad popular" y ha denunciado que se ha realizado "una gestión de espaldas a la ciudadanía".

Por ello, se plantea "democratizar una institución que lleva años gestionándose de espaldas a la ciudadanía". "Vamos a romper décadas de gobiernos entre PNV y PSE para hacer una revolución municipalista. No es normal la falta de transparencia, que no se respondan a las solicitudes de información, no es normal que no haya una estructura participativa en el Ayuntamiento de Barakaldo", ha añadido.

En este sentido, se marca como objetivo que el Consistorio sea "la casa de todas". "Venimos a romper con décadas de gobiernos opacos, para realizar la transición energética, para que las personas jóvenes, mayores y todas en general encuentren en el ayuntamiento una institución cercana y amable", ha destacado.

Por su parte, Eneritz de Madariaga ha declarado que "la respuesta que hasta ahora ha dado Unai Rementería, la respuesta del PNV, con el apoyo del PSOE, ha sido la de seguir dando de comer al poder económico, gobernar para las élites y nos ha dado la espalda a la ciudadanía de Bizkaia".

De esta forma, ha advertido de que "es tiempo de que las políticas públicas se centren en las personas". "Somos una garantía para articular una mayoría alternativa que ponga a la gente y la sostenibilidad de la vida en el centro", ha apuntado.

Por último, Stella García ha añadido que aspira a "una Bizkaia justa social y participativa, donde las personas tengan voz y donde su opinión sea tenida en cuenta, una Bizkaia viva".