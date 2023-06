Un 37,1% de vascos ve justificado el adelanto electoral del 23J y un 84% dice que votará o probablemente lo hará

PNV y PSE es la opción preferida para pactos en diputaciones y también en ayuntamientos, donde casi empata la de PSE, EH Bildu y Podemos



Un 37,1% de los vascos considera justificado el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio, frente a un 34,6% que considera los contrario y un 28,4% que no se posiciona al respecto. Por su parte, un 84% afirma que irá a votar (62,5%) o que probablemente acudirá (21,5%), según recoge el 'DeustoBarómetro Social XX' que elabora la Universidad de Deusto.

El estudio de la Universidad de Deusto, elaborado en función de un millar de entrevistas realizadas entre los días 6 y 16 de junio, ha sido presentado este viernes en Bilbao por sus directores del proyecto, María Silvestre y Braulio Gómez, junto al investigador Gorka Urrutia, y recoge información actualizada sobre cómo vive la sociedad vasca la actual situación económica, política y sanitaria.

Según el estudio, un 62,5% de los encuestados dice que seguro que sí irá a votar en las próximas elecciones generales, un porcentaje que puede caer en torno a los 5 puntos, según ha apuntado Braulio Gómez. Además, un 21,5% afirma que probablemente sí acudirá, opiniones que suman un 84%, mientras un 8,3% reconoce que probablemente no votará y un 7,6% asegura que no ejercitará su derecho al voto.

Además, el 74,7% afirma que no votaría nunca a Vox, el 45,1% no lo haría al PP, el 31% a EH Bildu, el 21,6% a Elkarrekin Podemos, el 15,9% al PSE y el 15,2% no depositaría su voto en el PNV.

En relación a la preferencia de los pactos o coaliciones en caso de que ningún partido pueda gobernar en solitario, en el caso de los ayuntamientos, un 20,8% se decanta por acuerdos entre PNV y PSE-EE, y muy seguido, con un 20,7% apuestan por apactos entre PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

Por su parte, un 13,2% preferiría un pacto PNV y ERH Bildu, un 6,3% acuerdos entre PNV y PP, un 3,4% entre PSE-EE y PP y un 2,7% entre PNV y Elkarrekin Podemos. Un 13,2% dice que ninguno de los anteriores.

En el caso de las diputaciones, un 22,4% preferiría para pactos o coaliciones al PNV y el PSE-EE, mientras que un 20,6% se decanta por acuerdos entre PSE-EE, más EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

Por su parte, un 12,6% optaría por pactos entre el PNV y EH Bildu, un 8% entre el PNV y el PP, un 2,3% entre PSE-EE y el PP, y un 1,8% entre PNV y Elkarrekin Podemos.

En la encuesta, también se pregunta por cuáles serían los partidos con los que los vascos se sentirían 'traicionado' si la fuerza a la que votaron acordará un gobierno de coalición o un pacto de legislatura y, en el caso de los ayuntamientos, un 42,9% cita a Vox, un 33,2% al PP, un 18,4% a EH Bildu, un 12,4% a PNV, un 12,1% a Elkarrekin Podemos y un 10,1% al PSE-EE.

En el caso de una Diputación foral, el 42,6% a Vox, un 34% al PP, un 17,9% a EH Bildu, un 13,6% al PNV, un 11,4% a Elkarrekin Podemos y un 8,3% al PSE-EE.

En relacion con los derechos de la mujeres, un 24,7% dice que Elkarrekin Podemos tiene planteamientos más cercanos a los suyos, un 20,7% cita a EH Bildu, un 13,9% al PNV, un 13,1% al PSE, un 5% al PP y un 2% a Vox.

Sobre el derecho a la vivienda, un 20,4% se muestra más cercano a los planteamientos de Podemos, un 19,9% a los de EH Bildu, un 14,1% al PSE-EE, un 13,8% al PNV, un 5,6% al PP y un 2,2% a Vox.

Respecto a la protección del medio ambiente, un 20,1% se siente más cercano a los planteamientos de EH Bildu, un 18,7% a Elkarrekin Podemos, un 13,7% al PNV, un 10,8% al PSE-EE, un 4% al PP y un 2% a Vox.

En política fiscal, un 18,2% se siente más cerca del PNV, un 14,9% de EH Bildu, un 13,6% del PSE-EE, al igual que Elkarrekin Podemos, un 8% del PP y un 2,2% de Vox.

Sobre la protección de las condiciones laborales, un 20,9% dice que EH Bildu tiene planteamientos más cercanos a los suyo9s, un 19,3% cita a Elkarrekin Podemos, un 15,2% al PSE-EE, un 14,3% al PNV, un 4,2% al PP y un 1,7% a Vox.

Respecto a la protección de la empresa y la propiedad privada, un 2,13% se siente cerca de la postura del PNV, un 12,7% del PSE-EE, un 12,6% del PP, un 11,2% de EH Bildu, un 9,7% de Elkarrekin Podemos, y un 4,8% de vox.

Sobre la inmigración, el 18,6% se siente más cercano a EH Bildu, un 17,7% a Elkarrekin Podemos, un 11,5% al PSE-EE, un 11,4% al PNV, un 6,9% a Vox y un 4,9% al PP.

Cuestionados sobre la relación entre Euskadi y España, un 29,4% dice que sus planteamientos están más cerca de los del PNV, un 16,1% cita al PSE-EE, un 15,6% a EH Bildu, un 8,5% a Elkarrekin Podemos, un 5,7% al PP y un 2,6% a Vox.

Sobre la seguridad en las calles, un 18,5% se siente cerca de la postura del PNV, un 12,8% de EH Bildu, un 12,5% del PSE-EE, un 10,9% de Elkarrekin Podemos,, un 7,1% del PP y un 5,3% de Vox.

Respecto a la paz y convivencia, un 24% coincide con los planteamientos del PNV, un 18% con los del PSE-EE, un 15,3% con los de EH Bildu, un 14,1% con Elkarrekin Podemos, un 6,4% con el PP y un 2,4% con Vox.

Por último, un 46,6% de los vascos se muestra muy de acuerdo con la afirmación de que votar es un derecho que se puede ejercer si se quiere pero no es un deber, un 27% se muestra bastante de acuerdo, un 12% poco de acuerdo y un 11,2% nada de acuerdo.