Un 43% de los vascos cree que el Brexit tendrá consecuencias negativas para Euskadi y un 37% que no tendrá ninguna

Publicado 19/12/2018 12:15:47 CET

Un 47% de los ciudadanos tiene mucho o bastante apego por Europa y un 43% defiende que los consejeros representen los intereses de Euskadi en la UE

BILBAO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un 43% de los vascos cree que el Brexit tendrá consecuencias negativas para Euskadi, mientras que un 37% cree que no tendrá ninguna y solo un 4% considera que serán positivas. Por otra parte, un 47% de los ciudadanos tiene mucho o bastante apego por Europa y un 43% defiende que sean los consejeros del Gobierno Vasco quienes representen los intereses de Euskadi en la UE, según el estudio realizado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco.

El objetivo de el estudio ha sido recabar la opinión de la población sobre la Unión Europea. El trabajo de campo se realizó entre los días 6 y 8 de noviembre de 2018 a través de 800 entrevista telefónicas.

La encuesta señala que la opinión mayoritaria es que el Brexit perjudicará al proyecto de la Unión Europea pero no se tiene tan claro si tendrá consecuencias para Euskadi

La mayoría de la ciudadanía ha oído hablar de que el Reino Unido ha tomado la decisión de abandonar la Unión Europea, conocida como Brexit (89%). También la mayoría cree que dicha decisión perjudicará al proyecto de la Unión Europea (el 23% mucho y el 35% bastante).

En cuanto a Euskadi, la opinión se encuentra más dividida, ya que un 43% opina que tendrá consecuencias negativas para Euskadi, mientras que el 37% opinan que no tendrá ninguna consecuencia. Un 4% cree que tendrá efectos positivos y un 16% no sabe o no contesta.

Según el estudio, más de la mitad de las personas encuestadas afirman estar interesadas en los asuntos europeos, en concreto, un 56% reconocer estar muy o bastante interesados. Además, este interés es creciente y el porcentaje actual es el mayor de los registrados en las tres mediciones realizadas, ya que en 2007 se mostraban muy o bastante interesados el 50% y en 2009 el 45%.

Por otra parte, la población se encuentra dividida entre quienes sienten mucho o bastante apego por Europa (50%) y quienes sienten poco o ningún apego (47%). La encuesta constata que el apego de la ciudadanía vasca se encuentra entre los más bajos de la Unión Europea.

Por otro lado, la imagen que tienen los vascos de Europa no ha variado mucho en los últimos años. En este estudio, el 39% afirma tener una imagen positiva (mucho o bastante) de la Unión Europea, mientras que el 19% tiene una imagen negativa y el 38% asegura que la imagen que tiene de Europa es neutra.

La imagen que tienen los vascos de Europa se acerca bastante a la media de los países europeos, y es bastante más positiva que la que tienen los ciudadanos españoles.

La imagen de la Unión Europea se identifica en mayor medida con la modernidad (57% mucho o bastante) y con la democracia (50%), y tan solo en cierta medida con ser protectora (39%) y eficiente (35%). Un 28% lo identifica con ser solidaria. En Euskadi todos esos atributos se identifican con la Unión Europea en menor medida que en la media de los países de la UE.

Por otro lado, el conocimiento de los asuntos europeos por parte de la ciudadanía vasca es "bastante limitado", ya que tan sólo el 57% saben que Suiza no pertenece a la Unión Europea y el 21% ha sabido decir quién es el presidente de la Comisión Europea. El conocimiento se sitúa por debajo de la media europea.

Por otra parte, la inmensa mayoría de la población es partidaria de que la Unión Europea tenga un mayor poder de decisión en temas clave planteados en la encuesta como en la protección del medio ambiente (91%), la lucha contra la pobreza (91%), la inversión y creación de empleo (87%), la lucha contra el terrorismo (83%) y la política de inmigración de fuera de la Unión Europea (77%).

En cuanto a la naturaleza de la Unión Europea, la mayoría opina que la Unión Europea es un proyecto dominado por los poderes económicos y financieros, una opinión con la que un 82% está muy o bastante de acuerdo, pero también que la Unión Europea tiene poder y herramientas suficientes para defender los intereses económicos de Europa en el mundo (68%).

Sin embargo, son minoría quienes piensan que el nivel de vida de la población de los países más pobres mejora con la pertenencia a la Unión Europea (39%).

FUTURO DE LA UE

En cuanto al futuro de la Unión Europea, la ciudadanía de Euskadi se encuentra divida entre quienes son muy o bastante optimistas al respecto (46%) y quienes se muestran muy o bastante pesimistas (45%). El nivel de optimismo de las y los ciudadanos vascos es bajo en comparación con los países de la Unión Europea.

En la encuesta se constata que hay una valoración positiva de la pertenencia de Euskadi al proyecto de la Unión Europea. En concreto, la mayoría de la ciudadanía opina que es bueno para Euskadi estar dentro de la Unión Europea (61%), el 29% opinan que no es bueno ni malo, y tan sólo el 5% cree que es malo.

Preguntados por los ámbitos en los que la pertenencia a la Unión Europea beneficia a Euskadi son mayoría quienes opinan que le beneficia en su situación económica (67%), en la modernización de la sociedad vasca (61%), en la posición de Euskadi en el mundo (59%) y en la calidad de los servicios públicos (51%).

Por otra parte, en cuanto al mantenimiento de su cultura e identidad, son más quienes opinan que no le beneficia (48%) que quienes creen que sí (38%).

La gran mayoría de las personas entrevistadas creen que, cuando en la Unión Europea se traten temas que afecten a Euskadi, debe estar presente en la reunión del consejo de ministros el consejero del Gobierno Vasco encargado de la materia que se trate. En concreto, un 43% defiende que solo el consejero y un 35% el consejero junto con el ministro español. Otro dato de la encuesta es que más de la mitad de la población ha oído hablar de la delegación de Euskadi en Bruselas (54%).