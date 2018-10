El 85% de las empresas industriales vascas aumentarán los recursos económicos y humanos destinados a Ciberseguridad

Publicado 22/10/2018 12:24:51 CET

El 85% de las empresas industriales vascas incrementarán los recursos económicos y humanos destinados a protegerse de ciberamenazas, según un informe elaborado por el Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI) y el Centro Vasco de Ciberseguridad (BCSC) en el que han participado 90 empresas, con la ayuda de nueve clústers industriales y dos clústers no industriales.

El estudio, en el que los participantes han respondido a 20 preguntas de distinta índole, refleja, asimismo, que el 80% de los responsables de negocio están sensibilizados sobre la ciberseguridad, han informado el BCSC y la SPRI en un comunicado.

En palabras de sus responsables, tras analizar las respuestas del estudio, "las conclusiones no pueden ser otras que el alto nivel de sensibilización y apuesta por la ciberseguridad industrial del empresariado industrial vasco". "En sí mismo esto no significa que los niveles de protección presenten altos grados de madurez, pero sí que hay buena actitud para abordar una transformación muy necesaria", han destacado.

En concreto, el estudio refleja que el 80% tienen previsto iniciar actividades en el ámbito de la Ciberseguridad Industrial, la mayoría de ellas en un plazo de entre seis meses y un año. Un 65% lo enmarca dentro de un proceso de mejora continua para mantener la competitividad en un mercado cada día más globalizado, mientras que un 30% asegura que su apuesta viene dada "como respuesta a incidentes ya sufridos".

Un 42% de los encuestados admite que en sus empresas no se ha llevado a cabo una evaluación de riesgo y sólo el 12% cuenta con un plan definido, desarrollado y probado, si bien un 23% más están definiendo el proceso de gestión de incidencias. El 27% no tiene un plan diseñado y otro 27% actúa "de forma reactiva".

En función de este informe, el 45% de las empresas industriales tiene algún elemento conectado permanentemente a internet, mientras que un 30% usa conexiones temporales por petición.

El 40% de las empresas declarado haber realizado evaluaciones organizativas y un 30% evaluaciones técnicas, frente a un 18% que ha llevado a cabo evaluaciones en base a normativas, como IEC62443-ISA99 o NERC-CIP

Según refleja el estudio, casi todas las empresas cuentan con algún tipo de medida de Ciberseguridad Industrial. Las más habituales son el uso de soluciones automatizadas de copias de respaldo, antivirus o firewall convencionales. No obstante, se advierte de que "no siempre las medidas implementadas son las correctas ya que los entornos OT necesitan dispositivos dedicados a ello" y no son "eficientes" los válidos en entornos IT.

AYUDAS

Desde el Centro de Ciberseguridad y la SPRI han remarcado que "el ecosistema industrial es consciente que, en un entorno de alta competitividad, la apuesta por la ciberseguridad es un requisito imprescindible para mantener su posición de privilegio y, para ello, debe destinar recursos económicos y humanos, a la vez que concienciar a todos los niveles sobre la necesidad de estar sensibilizados respecto a la esta materia".

El estudio elaborado también evidencia que la ciberseguridad industrial es "una importante oportunidad" de generación de empleo directo e indirecto de alta cualificación, que, según han advertido, tiene que "ir de la mano de la oferta formativa para el desarrollo de los profesionales que serán necesarios para cubrir dichos puestos".

"Tal como se promueve desde el Centro Vasco de Ciberseguridad, con una industria que apueste decididamente por la ciberseguridad, una administración pública que sirva como apoyo para el sector privado, una red investigadora de vanguardia y una sociedad concienciada, se dan todos los ingredientes para que Euskadi pueda ser un referente mundial en ciberseguridad industrial", han subrayado sus responsables.

Un total de 41 proyectos han obtenido subvenciones dentro del Programa de Ayudas a la Ciberseguridad Industrial de la SPRI, cuyo plazo sigue abierto hasta el 23 de noviembre.