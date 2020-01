Ábalos no sabe si "es viable" que el TAV concluya en 2023 pero apuesta por mantener el plazo

Actualizado 22/01/2020 11:43:40 CET

Apuesta por "retomar" la agenda vasca" tras la conformación del Gobierno central y se reunirá el 13 de febrero en Madrid con el Ejecutivo vasco

El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha reconocido no saber si "es viable" seguir hablando de 2023 para la finalización de las obras de construcción de la 'Y vasca' pero, en todo caso, ha señalado que es un "horizonte" que "hay que intentar mantener para meternos toda la presión posible" y "no relajarnos".

Ábalos y la consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, han inaugurado este martes en el Kursaal de San Sebastián la IV jornada internacional ferroviaria Basque Rail Way 2020, organizada por el departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, el operador Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos y el gestor ferroviario Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca.

El ministro ha afirmado que ha acudido a esta cita "por tres motivos, la invitación del Gobierno Vasco, un tema fundamental en la estrategia ferroviaria como es la alta velocidad en la que el Estado lleva invertidos en torno a 55.000 millones, una gran inversión de dinero público" y su primera visita a una comunidad autónoma en la que le "han renovado la confianza con otro título aunque competencialmente con los mismos temas, si bien con un enfoque más contemporáneo y más ajustado a la realidad que se refiere más a lo que nos dedicamos".

"El término de Fomento era muy decimonónico y había que explicar muchas veces a qué nos dedicábamos más allá de fomentar", ha explicado. Además, ha señalado que ya conformado el nuevo Ejecutivo central hay que "retomar también la Agenda Vasca" y, en sentido, han acordado con el Gobierno Vasco mantener una reunión el Madrid el próximo 13 de febrero, cuando se abordará "una larga lista de temas" que ya le ha trasladado la consejera, con "mucha ambición" para trabajarla "con mucha atención".

Preguntado por los periodistas si se puede seguir hablando de 2023 como fecha para finalización de las obras de la 'Y' vasca, Ábalos ha reconocido no saber si "es viable" mantener esa fecha, puesto que ha habido "muchos inconvenientes".

"Ya la última vez que estuve aquí hablamos de ello, tenemos algunas cuestiones que afectan a los estudios informativos, declaraciones de impacto ambiental, hemos tenido problemas de rescisión de contratos de obras, pero si uno desprecia ese objetivo al final lo único que conseguimos es relajarnos y lo que no queremos en ningún caso es relajarnos", ha apuntado.

Por lo tanto ha opinado que se debe "seguir manteniendo esos horizontes", porque es lo que nos permite "esforzarnos más y sentirnos más presionados que si empezamos a relajarnos". "Todos somos conscientes de las dificultades que nos hemos encontrado y de las que nos podemos encontrar, pero creo que el horizonte hay que intentar mantenerlo para meternos toda la presión posible", ha reiterado.

Por otro lado, a preguntas de los medios sobre qué se ha hecho en este proyecto en el último año desde el Ejecutivo central, Ábalos ha asegurado que se ha "seguido trabajando en materia de licitación" y ha apuntado que existe "algún problema", en cuanto a "estudios informativos y alegaciones", pero en lo relativo a la capacidad para licitar sobre proyectos "no hemos parado".

Asimismo, ha señalado que hay que "resolver" el "esquema de financiación" de la integración de la 'Y' vasca en Bilbao, porque en lo relativo a Vitoria "ya está claro" y también la Variante Sur. Al margen de esas "tres cuestiones fundamentales" ha incidido en que "lo que es la 'Y vasca', la estructura del sistema ferroviario, está practicamente muy encaminado".

Por su parte, Tapia ha dado las gracias al ministro por atender a la invitación del Gobierno Vasco para tomar parte en estas "relevantes" jornadas.

"La agenda desde el punto de vista ferroviario va a ser, no solo en este momento, sino a futuro, muy relevante", ha aseverado. Al respecto ha incidido en que "si queremos de verdad aportar a la desarmonización del transporte no hay otra forma que apostar por el sistema ferroviario en este momento no sólo para el transporte de viajeros, sino también para el de mercancías", ya que es "la única manera que tenemos de verdad de aportar en esa agenda".

Además, ha aplaudido que tanto el Gobierno vasco como el central están "comprometidos" en "darle un impulso definitivo" a la 'Y' vasca, además de "trabajar en la variante sur ferroviaria y en puntos que nos quedan pendientes para una próxima reunión en la que detallaremos cada una de las situaciones".