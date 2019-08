Aburto dice que los detenidos por la agresión sexual a una joven en Bilbao "deberán recibir el duro castigo de la ley"

Publicado 02/08/2019 11:28:26 CET

BILBAO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha afirmado que los detenidos por la presunta violación en grupo sufrida esta pasada madrugada por una joven de 18 años en el Parque Etxebarria "deberán recibir el duro castigo de la ley y ser repudiados por la sociedad", a la vez que ha advertido de que "no vamos a dar ni un paso atrás contra la violencia machista".

A través de las redes sociales, Aburto ha asegurado sentirse "asqueado y horrorizado" ante la agresión sexual en grupo denunciada esta pasada noche por una joven de 18 años, cuyos presuntos autores, seis hombres de entre 18 y 36 años de edad, han sido detenidos esta madrugada en la capital vizcaína.

Tras destacar que la actuación conjunta de la Policía Municipal y la Ertzaintza "ha hecho posible la rápida detención de los presuntos autores", ha afirmado que los detenidos "deberán recibir el duro castigo de la ley y ser repudiados por la sociedad".

El alcalde ha trasladado su "solidaridad, comprensión y apoyo" a la joven víctima de la presunta agresión sexual y a su familia, y ha recordado que el Ayuntamiento ha realizado una declaración de condena y se ofrece a la familia "para lo que necesiten". "Una vez más, No es No. Y no vamos a dar ni un paso atrás contra la violencia machista", ha reiterado.