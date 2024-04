Administradores concursales denuncian "irregularidades" y gastos "desproporcionados" de Piterman y Nereo en el Alavés

El ex consejero del Deportivo Alavés, Pepe Nereo, ante la Audiencia Provincial de Álava

Los tres administradores concursales que se hicieron cargo del Deportivo Alavés, tras la gestión de Dmitry Piterman y José Nereo, han asegurado que ambos cometieron "irregularidades" en una gestión que dejó a la entidad deportiva al borde de la "disolución", debido a sus gastos "suntuarios y desproporcionados" con cargo al club, mediante facturas falsas, compras injustificadas, viajes personales y alojamientos en un hotel de cinco estrellas, entre otras.

La Audiencia Provincial de Álava ha acogido este martes la segunda sesión del juicio con la única presencia del exvicepresidente del Deportivo Alavés, José Nereo, 'mano derecha' de Piterman y ex consejero del Alavés, después de que la Audiencia alavesa declarara en rebeldía al expresidente del Deportivo Alavés, Dmitry Piterman, tras no presentarse al inicio del juicio, y emitiera una orden de detención internacional contra él.

A Nereo también se le juzga por un presunto delito continuado de apropiación indebida y tres delitos de falsedad contable, relacionados con un presunto desfalco de más de tres millones de euros de las arcas del club de fútbol gasteiztarra, en su etapa al frente del mismo, entre 2004 y 2007.

Los primeros en testificar han sido los tres administradores concursales que revisaron la gestión del club, tras la salida de Dmitry Piterman del Deportivo Alavés en 2007, quienes han relatado múltiples gastos efectuados a cuenta del club, fruto de "una inadecuada gestión", ya que, según han explicado, "fueron advertidos" de que "los criterios que aplicaron a las cuentas y las facturas no eran los correctos".

"No aplicaron, de manera voluntaria, las correcciones advertidas. Es una irregularidad y no un error, ya que estaban advertidos, y no tenía que haber ocurrido", han aseverado, para zanjar que las "irregularidades" cometidas bajo su gestión dejaron a la entidad deportiva al borde de la "disolución", debido a sus gastos "suntuarios y desproporcionados".

Los administradores concursales han pormenorizado "facturas injustificadas", incluso "cuadruplicadas" por "un mismo concepto", así como "pagos en efectivo sin justificar"; viajes de Piterman a los Estados Unidos "a cargo del club"; "alojamientos en un hotel de cinco estrellas" de la capital alavesa; "compra de televisores, aparatos de música, relojes y móviles, a cargo del club"; e incluso desvíos monetarios a una "cuenta oculta en un banco de Palamós que recibía aportaciones del Alavés".

"GASTOS INDISCRIMINADOS"

Los administradores concursales han expuesto que había revalorizaciones contables, por 3,8 millones de euros, que no eran reales y "gastos desproporcionados", como alojamientos "indiscriminados" en un hotel de cinco estrellas de la capital alavesa, con "cantidades que se excedían en mucho" y que albergaron incluso a "personas que estaban haciendo una obra de albañilería en el club".

Asimismo, han corroborado "gastos pagados en efectivo, por la caja del club, sin que se conociera el emisor", por importes que ascendían hasta los 200.000 euros, que, posteriormente a su pago, se justificaban con facturas emitidas meses después sin empresa detrás. "No es habitual el pago por caja, adivinando el importe de lo que te van a calcular meses después", han reflejado.

También han considerado "ilegal" facturas pagadas al club de fútbol sala Atenea, "sin contrato ni justificación de su gasto", así como que empresas relacionadas con Nereo percibieran diversas cantidades "sin contrato", y "facturas a mas de una empresa por un mismo servicio en cuestiones genéricas" y "sin estipular el trabajo realizado por la empresa".

Los administradores concursales han explicado el pago de diversos viajes de la familia de Piterman de Bilbao a Los Angeles "sin relación con el club", por un coste de 50.000 euros, y la compra de bienes como televisores o aparatos de música, a cuenta del Deportivo Alavés.

Según han relatado, Piterman tenía una sociedad que facturaba al club por "asesoramiento deportivo", que recibió un millón de euros, cuando "el Deportivo Alavés tenía a muchísima gente contratada para hacer esas funciones" y "no constaba que Piterman estuviera capacitado para realizar estos servicios".

Entre otras cuestiones, han advertido también de "facturas sin acreditar", incluso hasta "cuadriplicadas" en algunos casos, "por los mismos conceptos" y han asegurado que "las facturas de seguridad de Piterman son privadas", por lo que "tenía que pagarlas el".

RESPONSABLES

Para los administradores concursales, "Nereo es responsable de la situación financiera por sus decisiones, tomadas en el Consejo de Administración", de manera colegiada, ya que "actuó en las operaciones directamente" y "no se opuso" a las mismas"

Por su parte, la defensa de Nereo ha tratado de circunscribir los hechos a Piterman, para tratar de exculpar al exvicepresidente del Deportivo Alavés, al exponer que "es una suposición" de los administradores concursales que Nereo tomara personalmente las decisiones", un hecho que, a su juicio, "no consta".

La vista ha contado también con el testimonio del exdirector general del Deportivo Alavés, Alfonso Arriola, quien, a preguntas del Ministerio Fiscal y la acusación particular, ha declarado desconocer la mayoría de preguntas respecto a las diferentes facturas, pagos de viajes y duplicidades en materia de seguridad, entre otras

Arriola ha señalado que el funcionamiento del club era "absolutamente unipersonal", por parte de Piterman. "Todo el movimiento de fondos del Deportivo Alavés era única y exclusivamente capacidad decisoria de Dmitry Piterman", ha asegurado, para añadir que "el señor Nereo era el brazo de ejecutor de Piterman en el día a día".

El actual presidente del Deportivo Alavés, Alfonso Fernández de Trocóniz, ha comparecido ante la Audiencia alavesa, para explicar que "el club pide una valoración de los perjuicios causados", por la gestión de Piterman y Nereo al frente de la entidad albiazul, ya que "la sentencia del concurso de acreedores les considera culpables"

Fernández de Trocóniz ha asegurado que los contratos de seguridad efectuados bajo el mandato de Piterman "no se efectúan así" y ha expuesto que los contratos de los jugadores y 'staff' técnico "no llevan aparejados el alojamiento", sino que "se les da una cantidad de ayuda a vivienda en relación a su contrato".

Asimismo, ha indicado que "no es necesario acudir a un hotel para las reuniones del 'staff'", ya que "el Alavés tiene sus propias instalaciones" para llevarlas a cabo. Por otro lado, ha subrayado que, actualmente, "ningún consejero tiene alojamiento ni sueldo", por parte del club, así como que su estructura cuenta con "un cuerpo técnico profesional acorde a sus necesidades, con su correspondientes contratos laborales".

A preguntas de la defensa, el presidente del Deportivo Alavés, ha dicho "no conocer" ni a Piterman ni a Nereo, ni su proceder, más allá de "como aficionado y abonado del club" y ha expuesto que, "por obligación legal, el Consejo de Administración es el responsable de administrar el club".

APROPIACIÓN INDEBIDA

La Fiscalía solicita, tanto para Piterman como para Nereo, siete años de prisión por apropiación indebida, que la acusación particular del Deportivo Alavés eleva a nueve años. El Ministerio Fiscal dispone que Piterman y Nereo se apropiaron de fondos del Alavés "en su propio beneficio", causándoles "un perjuicio de 3.161.968 euros".

El juicio terminará este miércoles con la declaración de nuevos testigo y peritos, así como el testimonio del propio Nereo, al solicitar la defensa que fuera el último en declarar y ser admitido por todas las partes.