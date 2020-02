Aduriz: "No me atrevo ni se me ocurre decir que el Barcelona pueda ser vulnerable en ningún momento"

Publicado 04/02/2020 15:28:27 CET

BILBAO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Athletic Club Aritz Aduriz ha afirmado que no se atreve ni se le ocurre decir que el FC Barcelona "pueda ser vulnerable en ningún momento".

Aduriz ha calificado de "reto maravilloso" el partido de Copa del Rey que jugarán este jueves contra los blaugranas, equipo que, en su opinión, es "el mejor", puesto que cuenta con unos jugadores "increíbles" y con "el mejor jugador".

En rueda de prensa, Aduriz ha señalado que su equipo está realizando un esfuerzo "muy grande" en las últimas fechas, disputando "prórrogas largas" y partidos en inferioridad numérica, aunque no tiene dudas de que, a pesar de esta "tralla", el jueves estarán "a la altura".

"No me atrevo ni se me ocurre decir que el Barcelona pueda ser vulnerable en ningún momento. Es un equipo increíble, si no es el mejor equipo, (que) para mí probablemente lo sea, o es el mejor o siempre está ahí, con los mejores. Tiene unos jugadores increíbles, con el mejor jugador, para mí gusto, y no creo ni se me ocurre decir que pueda ser vulnerable en ningún sentido", ha querido sentenciar.

En su opinión, es "difícil" que un encuentro reúna tantas "connotaciones" como éste. "Yo compito para tener este tipo de situaciones. Es un partido precioso y un reto maravilloso. Así lo vamos a afrontar", ha explicado.

El delantero rojiblanco ha expresado su deseo de que la afición de su equipo pueda vivir "una noche memorable" en San Mamés. "Uno siempre fantasea con estos momentos, pero es un trabajo duro", ha asegurado.

Preguntado por su lesión, una entorsis de la cadera izquierda que le ha apartado temporalmente de las alineaciones, ha dicho que este tipo de situaciones son "enriquecedoras". "Estoy mejor que al principio de temporada, pero no me quiero comer mis palabras", ha declarado Aduriz, quien ha explicado que es una lesión con la que va a convivir después del fútbol.

472621.1.260.149.20200204152827