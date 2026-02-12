Aeropuerto de Bilbao (Loiu) cierra enero con 415.349 pasajeros, un 13,5% más que en el mismo mes de 2025

Archivo - Aeropuerto de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Bilbao (Loiu) ha cerrado el mes de enero de 2026 con un balance de 415.349 pasajeros, un 13,5% más respecto al mismo mes de 2025.

Según ha informado Aena en una nota, estos datos suponen "el mejor" enero de la historia en la infraestructura vizcaína desde su apertura en en 1948.

En cuanto a la tipología de los viajes, la cifra de pasajeros comerciales domésticos crece un 8,3%, hasta los 253.555 viajeros, mientras, que el pasaje internacional aumenta en enero un 22,6%, hasta alcanzar los 160.702 pasajeros comerciales.

La operativa aérea también ha crecido en el primer mes del año, con 3.241 movimientos de aterrizaje y despegue, un 9% más.