Agenda informativa de Europa Press Euskadi para hoy, día 5

BILBAO, 5 Jul.

"ACTUALIDAD POLÍTICA"

--10.00 horas.- En VITORIA, reunión de la Mesa. En el Parlamento.

--10.30 horas.- En VITORIA, el grupo parlamentario socialistas Vascos-Euskal Sozialistak celebra una reunión de trabajo para preparar el próximo curso político y hacer balance, con la intervención del secretario general del PSE-EE y portavoz del grupo, Eneko Andueza, y el secretario de organización del PSE, Miguel Ángel Morales. En el Parlamento.

--11.30 horas.- En SAN SEBASTIÁN, rueda de prensa de Sare para anunciar la movilización que llevará a cabo en la Semana Grande donostiarra. En el Náutico.

--12.00 horas.- En VITORIA, rueda de prensa del portavoz Bingen Zupiria para informar de los asuntos tratados en la reunión del Consejo de Gobierno Vasco. En Lehendakaritza (Sala de Prensa).

--16.00 horas.- En VITORIA, la consejera Beatriz Artolazabal entregará la documentación y pasajes a la Juventud Vasca Cooperante que dentro de unos días partirá hacia África y América junto a las ONGD responsables de los proyectos. En el Gobierno Vasco.



"ECONOMÍA Y LABORAL"

--10.30 horas.- En BILBAO, concentración de ELA con motivo de la huelga indefinida en la Residencia Venerables Sacerdotes. En la Residencia Venerables Sacerdotes.

--11.00 horas.- En BILBAO, concentración de ELA, CIM y UGT en defensa del convenio colectivo de Metro Bilbao. Junto a la sede de Metro Bilbao.

--11.00 horas.- En SAN SEBASTIÁN, VII Asamblea General de la Asociación de la Empresa Familiar de Euskadi (Aefame). En Tabakalera.

--11.30 horas.- En BILBAO, movilización de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria con el lema 'Contra la pobreza, reparto de la riqueza. No a esta RGI'. Ante la sede de Gobierno Vasco.

--12.00 horas.- En BILBAO, movilización de sindicatos de la Diputación Foral de Bizkaia (LAB, ELA, UGT y Candidatura Independiente) e IFAS (LAB, ELA, UGT, CCOO y SATSE) para denunciar "recortes". Ante el Palacio foral.

--14.45 horas.- En VITORIA, inauguración del V Congreso Internacional sobre avances y tendencias en tecnologías de baterías y condensadores "Power Our Future", con la participación de Gorka Urtaran (alcalde de Vitoria-Gasteiz), Alberto Fernández (director de Tecnología e Innovación del Gobierno Vasco), Nuria Gisbert (directora de CIC energiGUNE), Michel Armand, considerado el 'padre' de las baterías de estado sólido, y Montse Casas-Cabanas (coordinadora científica del área de almacenamiento electroquímico de CIC energiGUNE). En el Palacio Europa.

"EDUCACIÓN Y CULTURA"

--09.00 horas.- En SAN SEBASTIÁN, el diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, inaugura el Curso de Verano de la UPV/EHU 'Sostenibilidad, pymes y financiación'. En el Palacio Miramar.

--09.15 horas.- En SAN SEBASTIÁN, inauguración del Curso de Verano de la UPV/EHU 'Euskal nortasunaren erronkak XXI. mendean / Challenges of Basque identity in the 21st century'. En el Palacio Miramar.

--11.30 horas.- En BILBAO, presentación de la exposición de cerámica 'Lohia' a cargo de la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, y artistas participantes. En la sala de exposiciones de las Juntas.

--13.00 horas.- En SAN SEBASTIÁN, la Asociación The Legacy inaugura la exposición 'El Legado Vasco en los Estados Unidos de América'. En la Nao Victoria.

--18.00 horas.- En BILBAO, proyección del documental 'Del otro lado' del director colombiano Iván Guarnizo y charla coloquio con el autor y los protagonistas. En Azkuna Zentroa.

"LOCAL"

--10.00 horas.- En VITORIA, Elkarrekin Podemos IU presenta una propuesta para conectar Euskadi con el resto de la península, Portugal y Francia mediante trenes directos. Participan los junteros por Álava José Damián García-Moreno López; Gipuzkoa, Arantza González; y Bizkaia, Israel Escalante. En la entrada principal de la estación de ferrocarril de Renfe.

--10.30 horas.- En BILBAO, el alcalde, Juan Mari Aburto, y el concejal delegado del Área de Obras, Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos, Asier Abaunza, presentan varios proyectos. En el Ayuntamiento.

--10.30 horas.- En SESTAO, presentación de la prueba deportiva '4 horas de resistencia BTT - II Premio Ayuntamiento de Sestao'. En el Ayuntamiento.

--10.30 horas.- En VITORIA, presentación de la Agenda Urbana 2030, hoja de ruta en la transformación de la ciudad con el alcalde Gorka Urtaran; Miren Bilbao, directora gerente del Parque Tecnológico de Álava; Samiya Bahadi, representante del colectivo 12 Nubes; y Andrés Alonso, jefe del Servicio de Sostenibilidad, Clima y Energía. En la sala Google (4ª planta de las oficinas de San Martín).

--11.00 horas.- En SAN SEBASTIÁN, rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local. En el Ayuntamiento.

--11.00 horas.- En VITORIA, presentación del Torneo Virgen Blanca de pelota mano profesional masculina con Livia López, concejala de Deportes y Salud; Gorka Arana, director comercial de Banca Retail de CaixaBank de la zona norte; Unai Iglesias, responsable comercial de Baiko Pilota; Inaxio Errandonea, responsable comercial de Aspe Pelota; y Borja Osés, Consejero Apoderado de la LEP.M. En Montehermoso (Sala Ortuño).

--11.30 horas.- En SAN SEBASTIÁN, rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno foral. En Diputación.

--11.30 horas.- En BILBAO, rueda de prensa de la concejala de Seguridad Ciudadana, Amaia Arregi, el director de Last Tour, Alfonso Santiago, presenta el operativo con motivo de la celebración del Festival Bilbao BBK Live 2022. En el Ayuntamiento.

--11.30 horas.- En TRAPAGARAN, presentación del nuevo autobús eléctrico entre Larreineta y La Arboleda con el diputado foral de Transportes y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Gómez Viar, los directivos de EuskoTren Iñaki Etxenagusia y José Antonio Gorostiza, y el alcalde, Xabier Cuéllar. En la estación de Larreineta.

--11.30 horas.- En VITORIA, presentación de la 16ª Vuelta en BTT al Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz con Ana Oregi, presidenta del CEA; Susana Martinez de la Lagran, presidenta del Club de Montaña Goiena; Alfonso Antúnez; y Txema Sánchez, coordinadores de la marcha. En el Ayuntamiento.

--12.30 horas.- En IRUN, presentación del festival Dies Oiassonis 2022. En el Museo Romano Oiasso.

--13.00 horas.- En GERNIKA-LUMO, homenaje a la centenaria Lucía Arrizabalaga con la presencia del alcalde, José María Gorroño, y familiares. En el Ayuntamiento.