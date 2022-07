PNV cree que EH Bildu está dando "un cheque en blanco" a Sánchez, al que insta a "ponerse las pilas"

Ve una "atrocidad" no dar "voz a la ciudadanía" sobre sus relaciones con el Estado y Europa y defiende que Euskadi sea reconocida como nación

BILBAO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha afirmado que EH Bildu está dando "prácticamente un cheque en blanco", con su apoyo "casi ciego" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha instado "a ponerse las pilas" para "reforzar la unión de su propio Gobierno" y "cuidar esa mayoría que no tiene y que necesita cada semana".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Atutxa ha afirmado, ante las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que los votantes del PNV prefieren al PP en Moncloa, que el dirigente popular empieza a parecerse a la izquierda abertzale "cuando dicen que las bases del PNV prefieren que haya un acuerdo con EH Bildu".

Según ha manifestado, las bases del PNV siempre prefieren que no haya una mayoría absoluta en Moncloa porque es la "única vía" que suelen tener "para poder ir consiguiendo algo". "Cuando hay mayoría absoluta en Madrid no existimos", ha agregado.

Atutxa ha indicado que apoyan al actual Gobierno desde el "primer momento con la investidura" y suelen llegar a acuerdos "que se cumplen con dificultad o no se cumplen". En todo caso, ha señalado que un gobierno en Madrid con "incluso mayor estabilidad que la que ahora se vislumbra sería importante", pero "quién esté lo decidirán los votantes del Estado".

PONERSE LAS PILAS

A su juicio, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, se tiene que "poner las pilas en varios sentidos", uno de ellos "reforzar la unión de su propio Gobierno" y, además tiene que "cuidar esa mayoría que no tiene y que necesita cada semana", en lugar de "ningunear".

Según ha explicado, hay semanas en la que se presentan temas que ni siquiera conocen los partidos que pueden entrar "en un apoyo puntual" y ha asegurado que no puede gobernar "únicamente por decreto" porque "no es una forma adecuada".

Sin embargo, ha asegurado que ello "le está llevando también a poder acabar la legislatura" y "cuando su propio compañero de gobierno no le apoya tiene ahora también al PP dispuesto a apoyar las grandes cuestiones de Estado". "Él cree que navega con cierta normalidad pero la zozobra es permanente. Llegar así a diciembre del año que viene se antoja un poco largo", ha apuntado.

BILDU

En relación a EH Bildu, ha negado que compitan con la coalición abertzale en Madrid y ha añadido que "cualquier cosa que consigan, si es buena para Euskadi", la van a aplaudir. "Nosotros llevamos allí más de 100 años, no estamos para pequeños celos de recién llegado y ellos deben ir perfilando una postura de partido más sólido, alejándose de lo que antes era", ha apuntado.

La dirigente jeltzale cree que EH Bildu ha dado "prácticamente un cheque en blanco" al Gobierno de Sánchez que, de vez en cuando, cambian por cromos". En este sentido, ha asegurado que el apoyo de Bildu sí es "inestimable" para Sánchez porque es "casi ciego".

En el ámbito de Euskadi, sí que ha afirmado que EH Bildu es su "competidor más directo electoral" en algunos ámbitos y territorios y ha reconocido que la dificultad de llegar a acuerdos con Bildu es "manifiesta".

Respecto al PSE-EE, ha asegurado que hay declaraciones de su líder, Eneko Andueza, que no les han gustado por "extemporáneas, fuera de tono", además de que "algunas no se ajustaban a la realidad". No obstante, ha manifestado que la relación es buena entre ambos partidos y en el Gobierno vasco también, aunque reconoce que hay "roces porque trabajar en coalición no es sencillo", que ha calificado de "salvables".

Según ha destacado, tienen "acuerdos sólidos, bien trabajados y con voluntad de las dos ejecutivas" de que esta fórmula funcione, y, en este sentido, ha apuntado que, "si es bueno para la sociedad y así parece que se refrenda", será "otra de las opciones que creo que haya que barajar" de cara al futuro. Atutxa no cree que el PSE-EE les tenga "como alguien a batir" y ha añadido que son "contrincantes electorales" pero son "adultos" y, "en un país tan plural, llegar a acuerdos la gente lo valora".

Ante la iniciativa de Gure Esku Dago, ANC y Ómnium de este sábado de iluminar varias cumbres en apoyo a la independencia, ha afirmado que es un acto "bonito e interesante" en un momento en que en Europa, por el nuevo referéndum de Escocia, "se vuelve a poner en la mesa un tema que nunca ha desaparecido de la agenda de los partidos nacionalistas". Según ha subrayado, el PNV lleva 127 años hablando de esta cuestión, "de pedir que Euskadi y otras naciones en el mundo sean reconocidas como naciones".

En su opinión, negar que ese derecho asiste a los pueblos "no tiene sentido" y ha añadido que "no dar voz a la ciudadanía sobre cómo quiere relacionarse con el Estado, con Europa, es una atrocidad en pleno siglo XXI". En este sentido, ha subrayado que, por vías democráticas y oyendo a la ciudadanía, el PNV seguirá "en este empeño".

Por otra parte, en relación a las próximas elecciones municipales y forales, ha indicado que en Bizkaia la semana siguiente al Alderdi Eguna harán la propuesta de las candidaturas a diputado general, Presidencia de Juntas Generales y, junto a organizaciones municipales, a la alcaldía de Bilbao. Según ha precisado, el resto depende de los pueblos pero en este momento dice que les "ve alejados de esta cuestión".

"Pasan y han pasado tantas cosas que tenemos cierta precaución sobre lo que suceda en otoño o invierno, que posiblemente sean duros... no nos va a llevar demasiado tiempo el tema de las elecciones", ha agregado.

Por otra parte, ha asegurado que las bases del PNV entienden que haya mujeres candidatas pero "tienen que entender que no es imposición de las ejecutivas sino que aceptan lo que las bases decidan". En todo caso, ha apuntado que sigue siendo "más difícil que las mujeres den el paso" porque sigue siendo "un ámbito masculinizado, hostil en algunas formas a las mujeres". A su juicio, no se trata tanto de hacer que las mujeres participen en política sino hacer que "la política se acerque a las mujeres".