El alcalde de Ermua (Bizkaia), satisfecho por la concreción de plazos de la Variante

BILBAO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ermua y secretario general del PSE-EE de Ermua, Juan Carlos Abascal, ha expresado su satisfacción por "el avance en la concreción en el cronograma" de ejecución de la Variante esta localidad vizcaína, una infraestructura que "mejorará la seguridad de los vecinos y la competitividad de las empresas".

El diputado vizcaíno de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales, ha comparecido este lunes en las Juntas Generales de Bizkaia para detallar el cronograma de las obras de las dos fases de la variante Oeste de Ermua, que se prevé esté abierta en su totalidad después del verano de 2030.

A juicio de Juan Carlos Abascal, los pasos que se han ido dando para la finalización de la Variante de Ermua en su totalidad son "fruto del esfuerzo y el compromiso que los socialistas vizcaínos y ermuarras", que han fijado esta infraestructura como una "prioridad".

El primer edil ha valorado que, "gracias a la Variante, se mejorará la seguridad de los vecinos, disminuirán los ruidos, las vibraciones y emisiones a la atmósfera, mejorará la competitividad de las empresas y las calles mejorarán en su movilidad".

Por su parte, el apoderado del PSE en Juntas Generales de Bizkaia, Iñaki Jerónimo, ha explicado, durante la Comisión de las Juntas en la que se ha abordado el futuro de esta infraestructura, que este asunto "preocupa y ocupa" a su grupo y ha recordado que la Variante fue uno de los "aspectos importantes" en la negociación con PNV para conformar un acuerdo de gobierno.

También ha criticado la actitud del PP, a quien ha reprochado que "quienes hoy exigen explicaciones, no hace muchos meses pudieron hacer que se recortaran los plazos para la Variante y no lo hicieron". "No hace tanto tiempo se presentaron iniciativas en esta Comisión que podrían haber agilizado o mejorado lo concerniente a este proyecto, pero los representantes del PP estaban ausentes, cuando pudieron arrimar el hombro con su voto en esta institución, no lo hicieron", ha criticado.

En todo caso, ha agregado que "lo importante, lo útil para los ciudadanos de Ermua son los compromisos concretos, económicos, constructivos y de plazos", y ha insistido en resaltar el compromiso de los alcaldes socialistas de Ermua que "llevan décadas reclamando la necesidad de sacar el tráfico pesado del centro de su ciudad".

En la misma línea, ha destacado el "trabajo, esfuerzo y compromiso" del alcalde de Ermua para que esta infraestructura fuera "una realidad lo antes posible".