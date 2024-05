Alegría dice que Feijóo "no engaña a nadie" aunque en campaña "no se atreva a decir que pactará con la ultraderecha"

Mendia afirma que los socialistas van a ganar estas elecciones porque hay una "mayoría social" quiere una Europa "libre de la ultraderecha"



VITORIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha denunciado que el presidente del PP "ha pretendido blanquear a la ultraderecha" y cree que, aunque "en campaña electoral no se atreva abiertamente a decir que va a pactar con la ultraderecha", ya "no engaña a nadie" y ha recordado los gobiernos del PP con Vox para subrayar que si eso lo ha hecho en España, también lo hará en Europa.

La ministra ha participado este sábado en Vitoria-Gasteiz, en un acto con motivo de las elecciones europeas en el que también ha participado el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza; la candidata al Parlamento Europeo Idoia Mendia; y la secretaria general del PSE-EE de Álava, Cristina González.

Alegría ha recordado que el próximo 28 de mayo, el Consejo de Ministros va a reconocer el Estado de Palestina "por una cuestión de justicia, de humanidad, de paz, coherencia, por una cuestión de empatía" porque "es así como lo entiende el Gobierno de España". "Queremos una Europa pacífica, una Europa pacifista y defendemos la paz, la humanidad para Oriente Medio y también para Ucrania", ha insistido.

"Cuando esta guerra acabe, cuando las bombas finalicen, todos los españoles y todas las españolas, tendremos que sentirnos orgullosos de saber que hemos estado en el lado correcto de la historia, y ahí es donde siempre hemos estado los socialistas", ha asegurado.

Tras afirmar que "quien marca la política exterior del PP es Jose María Aznar, que no reconoce la existencia del pueblo palestino", ha criticado que no se sabe "qué opina Feijóo, siempre carente de opinión, siempre titubeando" y también ha denunciado las declaraciones en este sentido de líderes del PP como la presidenta de la Comunidad de Madrid o del presidente de la Región de Murcia. "No hay peluca que tape la irresponsabilidad y el desconocimiento de las palabras de la señora Ayuso o del señor López Mira", ha subrayado.

Pilar Alegría ha insistido en la importancia de acudir a votar el próximo 9 de junio porque "la Europa que defendemos tiene que seguir avanzando y quienes tienen que retroceder es la coalición reaccionaria del PP y de Vox".

Asimismo, ha destacado que "no es casualidad" el acto celebrado por Vox en Madrid la semana pasada con la intervención del presidente de Argentina, Javier Milei, ya que cree que se celebró en España porque su gobierno "está trabajando en un proyecto en estos últimos seis años que supone un peligro para la corriente ultraderechista y para la coalición reaccionaria del PP y de Vox".

"Llegamos a escuchar auténticas aberraciones. La más fuerte, la más sonora, es cuando dijeron que la justicia social es una aberración", ha criticado antes de insistir en que "el Gobierno de España para la coalición reaccionaria de Vox es un problema porque demuestra que puede crecer la economía y empleo cuando se sube el salario mínimo más de un 44% o subir pensiones", entre otras políticas.

La ministra ha puesto en valor la trayectoria de la candidata vasca Idoia Mendia y ha reiterado la necesidad de acudir a votar el próximo 9 de junio para "decir no a esa coalición reaccionaria del Partido Popular y Vox para Europa" porque "lo que no quisimos para Euskadi, lo que no quisimos para España, tampoco lo queremos para Europa". "No hay color. Yo prefiero la Europa de Borrell, de Nadia Calviño, de Teresa Ribera y de Idoia Mendia; yo no quiero la Europa de Aznar, de Feijóo y de la señora Ayuso", ha añadido.

La portavoz del Gobierno ha denunciado que el presidente del PP "ha pretendido blanquear a la ultraderecha" y también ha rechazado que este pasado viernes "criticara los fondos europeos". "El señor Feijóo ya no engaña a nadie, ya no puede blanquear nada porque aunque en campaña electoral no se atreva abiertamente a decir que va a pactar con la ultraderecha, la realidad es mucho más poderosa", ha advertido.

En este sentido, ha recordado que en España "hay cinco comunidades autónomas gobernadas con el PP y Vox, y más de 130 ayuntamientos donde gobierna la derecha y la ultraderecha". "Si esto lo ha hecho en su país, ¿cómo no lo va a llevar a Europa?", ha cuestionado.

También ha defendido los fondos europeos, subrayando que "fueron una batalla del presidente del gobierno" y ha insistido en que donde el PSOE ve "crecimiento, avance, progreso, el señor Feijóo solamente ve deuda y fracaso". "Esa es la propuesta y el modelo que el PP lleva en esta campaña electoral", ha asegurado.

CANDIDATA VASCA

La candidata al Parlamento Europeo Idoia Mendia ha destacado que está "llena de ilusión y con ganas de trabajar" y quiere "aportar todo el conocimiento que ha adquirido a lo largo de todos estos años de experiencia en ayuntamientos, gobierno vasco y política vasca".

"Yo creo que este es uno de esos momentos en la historia en los que hay que movilizarse. Nos tenemos que movilizar todos en estos días de campaña; tenemos hasta el 9 de junio para decir a todo el mundo lo importante que es ir a votar el próximo 9 de junio y votar socialista para garantizar y blindar todo lo conquistado", ha insistido.

En este sentido, ha defendido que esta campaña los socialistas van a ser "dique de contención de la ultraderecha". "Vamos a ganar aquí en Álava, vamos a ganar en Euskadi, vamos a ganar en España y vamos a ganar en Europa. Vamos a ganar porque como la mayoría social, queremos una Europa libre de machismos, libre de gritos e insultos y libre, también, de la ultraderecha", ha asegurado.

La candidata cree que "hay una ciudadanía europea mayoritaria que abraza la convivencia, que se siente vinculada al proyecto de paz, de tolerancia, de respeto y de libertades, que es el Proyecto Europeo que defienden los socialdemócratas".

"Sólo hay dos opciones en esas elecciones: o la opción que apuesta por más Europa, más integración y más cohesión social; o la Europa que defiende la derecha y la ultraderecha, que es una Europa con más autoridad, con más austeridad, con el sálvese quien pueda y con la vuelta de los hombres de negro", ha advertido.

"CONCENTRAR EL VOTO"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, también ha pedido el voto a la candidatura de Teresa Ribera, ya que ha asegurado que "votar nacionalista o votar EH Bildu es perder el voto" y ha insistido en que estas elecciones, el voto "tiene que estar concentrado en el único capaz de frenarles y de hacer posible más Euskadi, más España y más Europa, que es el Partido Socialista".

"El próximo 9 de junio hay que concentrar todo el voto, acudir masivamente a las urnas y volver a dar un contundente triunfo aquí en Euskadi y también en España al PSOE", ha insistido.

Por último, la secretaria general del PSE en Álava, Cristina González, ha defendido que "la buena política europea se sostendrá si la mayoría social la sostiene y protege con su voto". "En las elecciones europeas nos jugamos aportar, mejorar y liderar en Europa las políticas que aquí ya practicamos", ha señalado.