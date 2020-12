(AMP) Cvirus.- Zupiria cree que en Euskadi ya hay unas "restricciones muy severas" y unas recomendaciones "muy claras"

Avisa de que no se permite movilidad en Navidad para "ir de farra", de cuadrilla a un hotel o desplazarse a cenar con amigos a otras autonomías

BILBAO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado este viernes que, en la actualidad, ya hay en Euskadi unas "restricciones muy severas, que afectan a muchos ámbitos" de la vida de los ciudadanos, y unas recomendaciones "muy claras para evitar la movilidad, los agrupamientos, las aglomeraciones y juntarse con las personas con las que no se convive habitualmente". "Ahora nos corresponde a todos cumplirlas", ha indicado.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Zupiria ha advertido de que no se permite la movilidad en Navidad para "ir de farra", ir de cuadrilla de un hotel para celebrar la Nochevieja o desplazarse a otras comunidades autónomas para estar con amigos.

En esta jornada, en la que el comité técnico del Plan de Protección Civil de Euskadi, LABI, analiza la situación epidemiológica y las medidas decretadas para hacer frente a la covid, ha señalado que las restricciones ya están planteadas, aunque, "luego, será cuestión" de si se limita una hora más o una hora menos el toque de queda, por ejemplo. "La orientación básica está dada y nos corresponde a todos cumplirla", ha indicado.

El portavoz del Ejecutivo ha recordado que se está en una situación de emergencia sanitaria, de estado de alarma, con un toque de queda, con "muchas personas enfermas de covid en las UCIs, con muchas personas hospitalizadas y con muchos miles de personas contagiadas".

También ha destacado que hay "unas tasas de contagio que, en estos momentos, están en torno a 300 personas por 100.000 habitantes en una media de 14 días", y se debería bajar a los 50. "Todavía estamos muy lejos. Estamos hablando de una enfermedad que ha contagiado a millones de personas en todo el mundo y, según los últimos datos, ha matado a más de 1.600.000 individuos. Es muy grave y debemos asumirlo con gravedad", ha añadido.

Bingen Zupiria ha reiterado que "quedan meses por delante para vivir en una tensión permanente, de intentar hacer una vida lo más normal posible, pero con una serie de restricciones y tomando mucho cuidado de nosotros mismos y de las personas que podemos contagiar".

NI UNA SEMANA CON MEDIDAS FLEXIBILIZADAS

Asimismo, ha recordado que todavía "no hace ni una semana" que se flexibilizaron las medidas en Euskadi, pero ha asegurado que, del 5 de noviembre hasta el 5 de diciembre, se han aplicado en la Comunidad Autónoma Vasca "las restricciones más duras que había" en su entorno.

"Esas medidas que ahora están adaptando en muchos estados europeos, las adoptamos aquí, incluso con más dureza, y no es algo de lo que nos de lo que estemos especialmente orgullosos. Lo hicimos porque había que hacerlo", ha remarcado.

A su juicio, se ha vivido "una situación de restricción muy seria". "Nosotros hemos estado cerrados y no hace ni una semana que se ha abierto la hostelería o el confinamiento municipal, y tenemos muchos meses por delante para vivir así", ha reiterado.

En este sentido, ha dicho que "se olvida, a menudo, que esta enfermedad se ha llevado a más de 2.000 personas desde marzo" en la Comunidad Autónoma Vasca, y ha llamado a hacer la reflexión sobre si se podría haber "hecho algo para evitar esos fallecimientos".

PLANES DE JÓVENES EN FIN DE AÑO

Zupiria ha vuelto a referirse a los incumplimientos de las medidas que se han observado, para asegurar que "no se trata de echar la culpa a nadie ni de echar la bronca nadie", pero hay que cumplir las normas.

En este sentido, ha afirmado que sabe que hay cuadrillas de jóvenes que están haciendo planes para el día 30 "meterse en una instalación hotelera", el 31 ir a casa a cenar y, luego, volver al hotel a "hacer la fiesta". "Son personas que no conviven habitualmente, cualquiera de ellas puede estar contagiada", ha apuntado, para recordar también la fiesta ilegal de más de 60 personas en Derio (Bizkaia).

Además, ha señalado que también hay gente que pretende desplazarse a otras comunidades autónomas para pasar unos días con amigos. "Es que no vale esto. Se han levantado algunas restricciones para unos días muy concretos, del día 23 al día 26 de diciembre y del día 30 de diciembre al 12 de enero, pero para ver si se permite cierta movilidad para ver a nuestra abuela o amama que vive sola y no quiere estar sola en Navidad", ha añadido.

El portavoz del Ejecutivo ha advertido de que no se habla de poder ir de "farra, a una instalación del tiempo que sea, de ir en cuadrilla a no sé dónde". "La razón es muy sencilla. Nosotros convivimos con nuestro grupo familiar, no con nuestros amigos. Cualquiera de nosotros puede estar infectado", ha indicado, para apuntar que se pueden producir "contagios inesperados, involuntarios e impredecibles, y es lo que hay que evitar", ha manifestado.

DISCREPANCIAS

El portavoz del Gobierno Vasco no ha querido profundizar en las discrepancias políticas que existen entre el Ejecutivo de Euskadi y el Gobierno central en las medidas a adoptar, aunque sí ha insistido que al Lehendakari, Iñigo Urkullu, y al Ejecutivo vasco les habría gustado "hacer las cosas en otra manera" en algunas cuestiones. "Lo importante es ser conscientes de la situación que estamos viviendo y que adoptemos entre todos, cada uno desde su responsabilidad, las medidas que hay que adoptar y cumplir", ha asegurado.

Bingen Zupiria ha recordado, asimismo, que el Estado español es plurinacional y plurirregional, y las situaciones en las comunidades autónomas son "diferentes", por lo que, a su juicio, no deben tener las mismas restricciones. Incluso dentro de Euskadi, ha apuntado que hay diferencias entre los municipios. "Igual cada uno necesita sus medidas", ha dicho.

En esta línea, ha preguntado: "¿Por qué es un drama que en el Estado español pueda haber diferentes medidas cuando es la situación que se está produciendo en Europa o en todo el mundo?. El asunto no es si son las mismas o no, sino si son efectivas o no".

VACUNA

Zupiria ha dicho que la noticia de la vacuna "es super importante", pero no debería llevar "al descuido". Sobre cuándo se podrá poner a los ciudadanos, considera que hay "una ansiedad y una incertidumbre" y, por ello, "hay que tener cuidado".

Ante el baile de fechas, ha afirmado que será "cuando tenga que ser". Tras recordar que tiene que llegar a todos los puntos de la UE, ha manifestado que Euskadi es "un punto pequeñito". "Llegarán las que tengan que llegar y la previsión es que, de aquí a finales de enero, tengamos vacunas para 20.000 personas. Es lo que vamos a tener y con eso vamos a tener que trabajar", ha añadido.

En todo caso, ha asegurado que Euskadi tiene "la garantía de contar con un sistema sanitario que, a través de sus centros de salud y otras instalaciones, es capaz de vacunar a todo el que lo necesite". "Si hay vacunas, hay estructura, logística y seguridad de que se va a poder hacer", ha concluido.

532270.1.260.149.20201218103721