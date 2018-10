ANC cree que pronto habrá un Gobierno en Barcelona y otro en Bruselas que "mantenga la legitimidad del 1-O"

Publicado 15/02/2018 20:18:04 CET

Afirma que los independentistas en prisión empiezan a asumir que su encarcelamiento puede ser "cuestión de años"

BILBAO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de ANC, Agustí Alcoberro, ha confiado en tener "muy pronto" un sistema fundamentado en un gobierno en Barcelona que gestione las competencias autonómicas y una "referencia o un gobierno externo que, de alguna manera, mantenga la legitimidad de lo que se produjo el 1 de octubre". Por ello, ha lanzado un mensaje "claramente positivo", ya que entiende que "no hay otro remedio más" que se entiendan las tres fuerzas independentistas catalanas para formar Gobierno.

En un acto solidario "Por la libertad, la justicia y los derechos civiles y políticos", celebrado en Bilbao y organizado por Gure Esku Dago, Alcoberro ha asegurado que la formación de gobierno es "inevitable", aunque ha reconocido que hay "algunos problemas para que se construya".

"Hay que tener en cuenta que tenemos tres fuerzas políticas, dos mayoritarias, una tiene a su principal dirigente en el exilio y la otra en la cárcel y, por tanto, las posibilidades de diálogo real entre estas organizaciones son difíciles", ha indicado, para lamentar que "probablemente, durante los últimos meses ha faltado un diálogo sincero entre unos y otros". "Esto está dificultando la creación del Gobierno", ha reconocido.

Por otra parte, preguntado por la situación de sus compañeros independentistas encarcelados, el dirigente de ANC ha señalado que están viviendo una situación de "empezar a entender que lo que podría ser una cuestión más o menos corta o temporal, se va a prolongar durante mucho tiempo, por lo que muy probablemente no va a ser una cuestión de semanas o meses, sino que puede ser una cuestión de años".

No obstante, ha afirmado que "lo más importante es que en Cataluña hay dos millones y pico de personas que han hecho un paso irreversible, que ya no se sienten ciudadanos de un Estado que claramente vulnera las libertades y los derechos en Cataluña y que, por tanto, la victoria, no sé cuándo, pero a corto o medio plazo, tiene que ser inevitablemente en una democracia para la opinión muy mayoritaria".

En ese sentido, ha apuntado que la "fuerza de la república y del independentismo es la gente. Ésta no ha fallado nunca, continúa movilizada y ya no va a haber un paso atrás".

Cuestionado por los informas de la Guardia Civil que hablan de 'organización criminal', Alcoberro ha afirmado que "desde hace tiempo" la Guardia Civil y también la fiscalía, el Tribunal Supremo y otros juzgados están construyendo una "especie de discurso en el que se plantea una especie de gran conspiración ordenada y jerarquizada, que tendría como objetivo la rebelión y la sedición".

En su opinión, ello "no tiene ningún fundamento real" y "no debería prosperar en un sistema jurídico realmente correcto e independiente". "Lo que pasa es que nos encontramos con que el sistema jurídico español no responde a los estándares democráticos y que la división de poderes en España a día de hoy es prácticamente inexistente", ha denunciado.