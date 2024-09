De Andrés afirma que el autogobierno "no ha significado más bienestar" en Euskadi por la "mala gestión" del PNV

Dice que a Sánchez y al PSOE "ya les da igual convencer" y "les da igual que se sepa" que lo que dicen es "mentira"



BILBAO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha advertido de que el autogobierno "solo tiene utilidad si se gestiona bien" y en Euskadi "no ha significado más bienestar" por la "mala gestión" del PNV. Por ello, ha defendido que, "antes de tomar nuevas decisiones de autogobierno" hay que hacer un balance de "cuál es el resultado de lo que se ha hecho durante 40 años de poder de los nacionalistas".

En la clausura del seminario que bajo el título 'Periodismo y poder', ha organizado este sábado en Bilbao la Fundación Popular de estudios vascos, Javier de Andrés ha advertido de que en Euskadi "vivimos algunas grandes mentiras", como que "más autogobierno significa tener más bienestar, como decía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para defender ante Junts el acuerdo para una nueva financiación de Cataluña" alcanzado por PSC y ERC".

Tras acusar al PSOE de "comprar el discurso nacionalista" porque "tener más autogobierno significa tener más bienestar es la frase que constantemente oímos y escuchamos a los dirigentes nacionalistas", Javier de Andrés ha considerado necesario "analizar ya, después de 40 años de ejercicio del poder por los nacionalistas, tanto en Cataluña como particularmente en el País Vasco, cuál es el resultado de esos 40 años y si es verdad eso de que más autogobierno significa más bienestar".

En ese sentido, ha dicho que "la realidad es que si cuando se negoció el Concierto Económico" Euskadi representaba "el 7% de la riqueza española, hoy estamos por debajo del 6%" y eso "ha sido en función del ejercicio de un autogobierno".

El dirigente popular ha afirmado que "el autogobierno no conduce a mayor bienestar y tampoco tiene que conducir a menor bienestar". En ese sentido, se ha referido a Galicia y Madrid para asegurar que "han ejercido su autogobierno, pero lo han sabido ejercer bien, y eso ha conducido a un mayor bienestar".

Al contrario, ha dicho que en Euskadi y Cataluña, las dos comunidades autónomas que han planteado, "en torno a sus ideas identitarias, que más autogobierno es más bienestar", los resultados han sido "pésimos y la mala gestión del autogobierno nos ha conducido a menor bienestar en Cataluña y en Euskadi".

En línea con el tema que ha abordado el seminario que ha clausurado, Javier de Andrés ha advertido que "la prensa vasca no puede seguir comprando el discurso de que más autogobierno es mayor bienestar" y ha dicho que "no puede ser que el objetivo permanente del Gobierno vasco, como lo estamos viendo ahora con la renegociación del Estatuto de Autonomía, se base en la idea de que eso va a dar más bienestar", y que "renuncie, porque no hay exigencia suficiente, a explicar qué es lo que ha hecho con el autogobierno del que ha dispuesto".

A su entender, es el momento de "hacer un balance antes de tomar nuevas decisiones de autogobierno para analizar cuál es el resultado de lo que se ha hecho hasta ahora". "Hay alguien que tiene que explicar por qué en este momento los jóvenes vascos no pueden acceder a una vivienda, son los que tienen más dificultades de todo España para acceder a una vivienda y se tienen que estar marchando fuera del País Vasco para encontrar oportunidades profesionales que aquí no encuentran", ha cuestionado.

Según ha insistido, "eso es lo que tiene que explicar el Gobierno vasco, aquellos que han asumido la responsabilidad del Gobierno vasco en los últimos 40 años". "Eso es lo que tiene que decir el PNV", ha reiterado, para afirmar que "la conclusión es que más autogobierno no significa más bienestar".

De Andrés ha dicho que en Euskadi "hemos dispuesto de más autogobierno, pero no así ha traído el bienestar en el nivel que se ha alcanzado en otras comunidades autónomas que sí que han sabido utilizar su autogobierno".

En Euskadi, ha criticado, "se ha entrado el mantra de que más autogobierno, más bienestar", pero, según ha subrayado, "esto sucede cuando se gestiona bien", al tiempo que ha advertido que, "en muchas ocasiones, no se puede renunciar a elementos en los cuales la unión tiene un indudable valor, cosa que aquí se omite siempre".

En esa línea, ha dicho que cuando ahora se está planteando que "ya no vale el Estatuto de Gernika, alguien tendría que decirnos si, igual, lo que tenemos que hacer es analizar si son válidos los que han gestionado el Estatuto de Autonomía".

Tras señalar que es algo que se debe hacer "desde la perspectiva política", el presidente de los populares vascos ha considerado que los medios de comunicación "tienen un papel importante para revelar la realidad de lo que sucede en el País Vasco".

En su opinión, la prensa vasca "tiene que tener un papel relevante en revelar al conjunto de la sociedad qué es lo que se ha hecho con el alto gobierno del que hemos dispuesto y si ha servicio realmente para que tengamos más libertad y más oportunidades profesionales".

En ese sentido, ha dicho que él no da "un aprobado" a lo que se ha hecho hasta ahora en autogobierno, que "tiene utilidad cuando se gestiona bien", y, tras advertir que "nunca hay que renunciar a aquello que nos ha dado éxito", ha señalado que "lo que ha dado éxito a los vascos siempre es ser líderes en el conjunto de España y eso es lo que tenemos que volver a hacer". "Y para eso, los medios de comunicación tienen un papel relevante para decir la verdad, ser críticos presentar esa alternativa que Euskadi necesita", ha reiterado.

PEDRO SÁNCHEZ

Por otro lado, ha dicho que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE "ya les da igual convencer", tienen "contradicciones constantes" y "lo que están diciendo no tiene ninguna verosimilitud".

Javier de Andrés cree a Sánchez "le da igual que se sepa" que lo que dicen es "mentira" y ha criticado que lo que el presidente "empezó haciendo lo ha llegado a hacer ya todo el Partido Socialista", al que "le da igual en este momento que se perciba que es mentira lo que están diciendo" porque lo que quieren es "ocupar el tiempo en el espacio mediático y a lo largo del ejercicio del poder que tienen asumido".