De Andrés dice que PP no entrará en la "estrategia orquestada" de los socialistas para "separarse" de EH Bildu

Afirma que, si los votos de su partido son necesarios, planteará "exigencias" tras haber "escarmentado" en Gipuzkoa y Vitoria



BILBAO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato a lehendakari del PP, Javier De Andrés, ha afirmado que su partido no va a entrar en la "estrategia orquestada" del Partido Socialista para "separarse" de EH Bildu porque "son sus socios". "Pretenden que nos sumemos como diciendo 'todos los demócratas estamos de lado y Bildu está en el otro'. No, Bildu está en un lado, nosotros en el otro y ellos están en el medio porque están pactando", ha señalado.

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, el candidato del PP ha lamentado que ha habido en Euskadi "tal la presión contra todo lo que no fuera nacionalista y todo lo que no fuera de izquierdas, que hasta el propio PNV se ha tenido que reconvertir en una formación política muy próxima a la izquierda y ahora mismo ya metida dentro de la órbita de Sánchez".

"Fuera de ese muro que han construido nacionalistas y la izquierda han castigado mucho y socialmente ha tenido una demonización que ha tenido su efecto", ha señalado.

De Andrés ha aludido también a la polémica suscitada por las palabras del candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, en una entrevista radiofónica en las que calificaba a ETA de "un grupo armado" tras ser preguntado si la consideraba un grupo terrorista. Para el dirigente del PP, Oxandiano "no dijo nada distinto de lo que todos sabemos y de lo que dice siempre", aunque "de repente se ha convertido en un enorme escándalo" con el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez "llevándose las manos a la cabeza".

A su entender, los socialistas están demostrando "una hipocresía inmensa" y ha habido "una estrategia orquestada", en la que "el Partido Socialista dice 'detonación, que estos no condenan el terrorismo'. Y ahora todos a por Bildu, que es el malo".

El presidente del PP vasco ha señalado que el Partido Socialista "se ha saltado las líneas rojas con el PNV --porque ambos partidos tenían acordado con el Partido Popular no acordar, no votar, no darse poder mutuamente con quienes no condenaban el terrorismo-- durante bastante tiempo" y ahora se han dado cuenta con que en su electorado "también se van a saltar esas líneas rojas y van a votar Bildu".

Por su parte, ha afirmado que no se "rebaja a hacer la misma estrategia que están haciendo quienes son socios de Bildu" porque el PP está "en otro escalón diferente". De este modo, ha señalado que "no entra en la estrategia del Partido Socialista de querer separarse de Bildu porque ellos son sus socios". "Y el movimiento se demuestra andando, y la ética actuando", ha subrayado.

Según ha indicado, "ellos quieren que nosotros pongamos el foco donde ellos lo quieren poner" y pretenden que "nos sumemos a eso como diciendo 'todos los demócratas estamos en un lado y Bildu está en el otro'". "No, Bildu está en un lado, nosotros estamos en el otro. Y vosotros estáis en el medio, porque estáis pactando con ellos. Y ese medio yo no me voy a meter porque ese medio está contaminado", ha insistido.

En esta línea, ha asegurado que el electorado sabe que, "si le preocupa el proyecto de Bildu, lo que tiene que hacer es votar al Partido Popular" porque, si no, "puede resultar que el proyecto de Bildu gane espacio".

ESCARMENTADO

El candidato del PP ha augurado que, si EH Bildu gana las elecciones vascas como apuntan algunas encuestas, habrá un pacto entre PNV y PSE-EE para gobernar y, aunque el PP no entraría en un ejecutivo, sí ha apostado por que "tenga influencia" para hacer "un proyecto distinto".

En el caso de que fuera necesario el voto del PP, ha asegurado que pondría sobre la mesa "exigencias" tras haber "escarmentado" de lo que pasó en Gipuzkoa y en Vitoria, donde tras apoyar a los candidatos de PNV y PSE, respectivamente, "lo siguiente que ha hecho el PSOE en Vitoria es pactar los presupuestos con Bildu".

"Y nosotros no queremos que gobierne Bildu, pero tampoco queremos que gobierne el proyecto de Bildu de la mano del PNV, de la mano del PSE o con los dos", ha señalado.