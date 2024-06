De Andrés (PP) cree que el Ejecutivo de Pradales es "muy previsible" y critica el aumento del número de consejeros

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés (c), a su llegada al pleno de designación del lehendakari del Gobierno Vasco, en el Parlamento Vasco, a 20 de junio de 2024, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España).

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés (c), a su llegada al pleno de designación del lehendakari del Gobierno Vasco, en el Parlamento Vasco, a 20 de junio de 2024, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press

Espera que los consejeros establezcan un calendario de comparecencias parlamentarias "lo antes posible" para que expliquen "su proyecto"



VITORIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que el nuevo Gobierno del lehendakari, Imanol Pradales, es "muy previsible" porque está formado por personas que "en su gran mayoría son conocidas y han tenido ya una trayectoria dentro de la actividad política", y ha criticado el número de integrantes del Ejecutivo, ya que cree que los departamentos "se pueden gestionar de otra manera y con menos consejeros". "Este es un gobierno de más gente que nunca, pero no el gobierno de la gente, porque el gobierno de la gente es el que destina los recursos públicos a la gente y no a otras cosas distintas", ha subrayado.

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Vasco, De Andrés ha valorado el equipo del nuevo Gobierno vasco liderado por el lehendakari, Imanol Pradales integrado por 15 Departamentos, 10 liderados por PNV y 5 por el PSE-EE.

Tras criticar que se trata del Ejecutivo "más numeroso de toda la historia", ha señalado que esto "explica en buena medida cuál puede ser la forma de actuar y cuál es la línea de gobierno que emprende Pradales con esa decisión", ya que "ambos partidos, PSE y PNV, han incrementado su cuota de consejeros" esta legislatura.

"Lo que está ocurriendo en Euskadi es que se están cerrando camas, se están reduciendo camas en los hospitales y se están aumentando los coches oficiales. Me parece una pésima noticia. Esto es un hecho real", ha insistido.

Para el presidente del PP vasco, esto "revela cuál es la línea de actuación de Pradales" y cree que "no es la mejor". "Lo que tenemos que hacer es aprovechar los mejores recursos para los Servicios Públicos y no para otras cosas, como ya estamos viendo que va a suceder o está sucediendo porque así lo ha decidido el nuevo lehendakari", ha defendido.

En este sentido, ha señalado que esta decisión "va en contra de lo que venía diciendo también el propio Pradales, que había dicho que iba a hacer un gobierno de la gente". "Este es un gobierno de más gente; es un gobierno de más gente que nunca. Pero no el gobierno de la gente, porque el gobierno de la gente es el que destina los recursos públicos a la gente y no a otras cosas distintas", ha subrayado.

Por ello, considera que es "una mala noticia como inicio de gestión por parte del nuevo lehendakari". "Es verdad que a todos los gobiernos les tienen que dar 100 días de cortesía. En este caso creo que tendríamos que alcanzar hasta los 150 días de cortesía porque es un gobierno tan numeroso que habría que aumentar también el número de días de cortesía", ha ironizado.

El dirigente popular ha defendido que los departamentos "se pueden gestionar de otra manera y con menos consejeros". "No es que sobre el departamento en sí, no sobran las áreas. Lo que sobra es que haya un consejero por cada una de estas. Esta es la dinámica que ha emprendido Pedro Sánchez. Lo hizo en el gobierno de España, haciendo el gobierno de España más numeroso de la historia y la coalición PNV-PSE sigue esa misma trayectoria", ha criticado.

De Andrés ha criticado que en lugar de seguir "una trayectoria de austeridad", Pradales ha "tomado la línea de Pedro Sánchez, de multiplicar el gasto público, de tener el mayor número de consejerías, el mayor número de ministerios".

"También tenemos el mayor número de asesorías en el conjunto de España y estaremos muy atentos desde luego a lo que pase en el Gobierno Vasco porque si sigue esa senda del PSOE en la cual se ha metido, por su colaboración con Sánchez y por su pacto con el PSE, pues igual nos encontramos con que al final tenemos una réplica de lo que viene sucediendo en España, que es la multiplicación exponencial del número de asesores, viceconsejeros, consejeros, cargos públicos y personas de libre designación en el Gobierno Vasco", ha reiterado.

COMPARECENCIAS "CUANTO ANTES"

Asimismo, ha subrayado que el PP valorará a cada consejero "en función del programa que presente" y espera que lo hagan "cuanto antes" para "no perder tiempo" en los próximos meses, y que "se anticipen voluntariamente" las comparecencias en el Parlamento Vasco, para que los grupos parlamentarios puedan conocer cuáles son los planes del Gobierno.

"Creo que ese sería realmente también un paso en la línea de hacer un gobierno de la gente, es decir, un gobierno en el cual respondes a las inquietudes que ahora mismo queremos la sociedad vasca, que es saber cómo se van a plantear las soluciones a los problemas que tiene la sociedad en todas las distintas áreas de gobierno y cuanto antes se conozcan, sería mucho mejor para todos", ha reiterado.

Tras aclarar que su formación no va a pedir que se habilite el mes de julio en la Cámara vasca para estas comparecencias, ha insistido en que espera que los consejeros "decidan establecer un calendario que resuelva su comparecencia, lo antes posible y de esa manera vayan aclarando a la sociedad cuál es su papel, qué es lo que van a hacer, cuál es su proyecto".

Además, ha advertido de que si no lo hacen, podría suponer "retrasos de dos, tres, cuatro meses que no están justificados" porque "un buen servicio público se tiene que anticipar a eso y no retrasarlo durante tanto tiempo".

De Andrés ha afirmado que el Ejecutivo de Pradales es "muy previsible" porque está formado por personas que "en su gran mayoría son conocidas y han tenido ya una trayectoria dentro de la actividad política". "En su mayoría son políticos profesionales y personas que ya han gestionado o han tenido responsabilidades políticas, por lo cual sabemos cuál es un poco su papel y lo que vienen haciendo", ha resaltado.